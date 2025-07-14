震驚！華莎拼巡演開最大音量害監聽耳機炸了，坦言左耳已聽不太到

人氣女歌手華莎日前作客了KBS 2TV節目《Crazy Rich Korean》，分享了她作為「表演女王」在北美巡演的辛苦日常，並意外透露自己左耳聽力已受損，引發粉絲心疼。

節目播出當天，製作組公開華莎在北美巡演第20天、波士頓演唱會當日的樣貌。華莎一臉嚴肅走出飯店，原來她當天喉嚨狀況不佳。 她說：「這次巡演以來最危險的就是那天，真的覺得要感冒了，非常擔心體力跟狀態，那是最大的擔憂。」

高爾夫名將朴世莉也在節目中表示：「巡演到後期，疲勞就會一層一層累積。」華莎也回應說：「紐約真的太冷了。」抵達場館後，華莎為了保護嗓子儘量少說話，僅簡單與工作人員寒暄後就投入彩排。從彩排時就能聽出她的聲音相當沙啞，結束後甚至因擔心，連吃東西都提不起胃口。



更糟的是華莎前陣子受傷的腳也開始隱隱作痛，她只好貼上護膝貼布以減緩疼痛。看到這情景，主持人全炫茂問朴世莉是否也曾帶傷比賽。朴世莉說：「運動員很多都是硬撐過去，覺得沒什麼大不了，就用臨時性的方式纏上膠帶繼續比賽，那是最辛苦的地方。」

事實上，華莎向來以力量十足、富爆發力的舞蹈著稱，練習時也從不保留體力。 全炫茂看了忍不住說：「其實應該不要做那種舞蹈吧。」華莎則笑說：「但舞者們也是一樣啊，一起被榨乾。」儘管如此，波士頓場早已座無虛席，粉絲熱情不減。 全炫茂問：「哪一座城市最熱情？」華莎回答：「西雅圖和洛杉磯。」



談到演唱會現場的狀況，華莎自爆：「粉絲的和聲太大了，我把監聽耳機音量開到最大，結果還是聽不清楚。可是音量開到最大就會產生耳鳴，甚至會傷到耳膜。我因為聽不太清楚，就把音量開到最大，結果耳機直接炸了。」



郭YouTuber驚訝問：「耳機爆掉，難道耳朵沒受傷嗎？」華莎語氣淡然地說：「所以我現在這邊（左耳）聽不太到。」全炫茂嚇得追問：「因為這場演唱會才這樣嗎？」華莎說：「不是啦，我本來就習慣把音量開很大，耳膜本來就有點問題，耳鳴也是一直都有。」

這番坦白讓現場氣氛瞬間凝重，也讓粉絲更加心疼這位總是在舞台上拼盡全力、毫無保留的表演女王。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞