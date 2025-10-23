SEVENTEEN出道10週年紀錄片定檔11月7日！4集回顧與CARAT的成長故事

超人氣男團SEVENTEEN要迎來出道10週年啦！

所屬公司Pledis娛樂23日宣佈將推出紀錄片系列《SEVENTEEN：OUR CHAPTER》，預計11月7日正式公開第一集。 官方同步放出主海報，畫面中成員們站在舞台上，笑容與眼神各有情緒，既有對粉絲的溫柔微笑，也有認真專注的神情，充滿故事感。 海報上那句文案更讓粉絲好奇：「我們提出問題，也找到了自己的答案。 現在，首次講述SEVENTEEN的故事。」一句話就把團體的10年歷程點出來。



這次的紀錄片預告將是一段SEVENTEEN與CARAT（官方粉絲名）共同走過的特別旅程。 海報上也印有13位成員的名字與「CARAT」字樣，象徵著一路同行的足跡。《OUR CHAPTER》將分為全4集，內容涵蓋他們的世界巡演「FOLLOW」、第9次粉絲見面會「SEVENTEEN in CARAT LAND」，以及正規輯五《HAPPY BURSTDAY》的製作幕後花絮等。

紀錄片將於11月7日公開第一集，之後每週五更新一集，共推出4集。 粉絲們已經紛紛表示：「等不及要哭了！」、「10年走來真的太感動了！」、「又要重溫青春的回憶啦~」

