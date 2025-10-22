狗女兒「貝爾」半年前才手術成功拿掉惡性腫瘤，裴正南心痛送走唯一家人

模特兒兼演員的裴正楠（裴正南），上月底送走了狗女兒，杜賓犬「貝爾」，《我家的熊孩子》最新一集完整紀錄了貝爾過世後，他和她的告別。

裴正楠國中高中之際就獨立，出社會之後有緣遇見了貝爾，12歲的貝爾對他來說是唯一的家人。貝爾三年前急性椎間盤突出，手術後全身癱瘓，在一間復健中心長期復健，復健成功後，裴正楠也常常在工作時將貝爾託付復健中心。據節目上復健中心院長敘述，貝爾過世當日還活躍地散步，進門後卻突然倒下，CPR仍回天乏術，死因應是心臟驟停。貝爾倒下時，院長馬上打視訊電話給正在拍戲的裴正楠，裴正楠哀痛地表示當下看見貝爾的微笑，還以為能救回來，院長安慰他：貝爾是聽著爸爸你的聲音走的。



回顧半年前，貝爾才因身上長了惡性腫瘤需要開刀，出現在節目上。貝爾患有心臟病，裴正楠當時陷入糾結，手術要選擇風險高但切除機率高的全身麻醉，還是風險低但不能保證完全切除的局部麻醉，裴正楠猶豫許久打給了也有毛孩的好友嚴志媛，最後決定局部麻醉手術。手術過後，醫師回答「完全切除了」，裴正楠和醫師相視而笑，大家都替貝爾及裴正楠開心。想不到半年後，再見貝爾出現節目，是他離開的噩耗。



節目紀錄了裴正楠下戲後趕往復健中心，推著貝爾再繞一次喜愛的復健中心草地，並由院長陪同送貝爾到寵物殯儀館火化的過程，也回顧過往拍下的兩人相處珍貴畫面。裴正楠一見到動也不動的貝爾，放聲哭泣摸著她，喊著「睡了嗎」、「起來啊」、「怎麼這麼冷」、「爸爸對不起你」、「辛苦了」……沒有人看到這些畫面不難受，《熊孩子》攝影棚裡MC與媽媽們也哭成淚海。



「爸爸會好好生活，謝謝你，我愛你……去那邊好好休息，不要生病……」火化前道別，再到真正送貝爾火化，裴正楠情緒再度潰堤，哭喊「很燙……怎麼辦……」。MC與媽媽們都了解這是養寵物的必經之路，徐章焄這一年來連續失去母親、外婆和狗狗，他也淚流不止，坦言看過狗狗身體不好的樣子，離開後沒了病痛反而更好。



《熊孩子》去年才播出‎崔振赫預先參觀寵物殯儀館、有心裡準備送走「夢實」的內容的內容，當時已引發過一次淚海，沒想到此次真的要送走毛孩，大家都熟悉、半年前才看見的貝爾。崔振赫媽媽非常有感觸，擁有15歲狗狗的許卿煥媽媽更是難受，邊拭淚說：「我們都愛貝爾啊，貝爾會幸福的。」



YouTube上（香港觀眾可至Viu收看完整節目）相當多網友也祝福貝爾幸福、希望裴正楠早日振作，但也有網友表示心碎不已、這種痛是永遠無法被安慰的。



翻開裴正楠IG這陣子的發文都是貝爾，從9月底貝爾甫離開時，到《熊孩子》播出後，裴正楠一字一句都是對貝爾的想念，也說了像是對自己的喊話：「雖然心臟感覺要爆炸了，但爸爸會打起精神堅強地活下去的。」安普賢、希澈、李荷妮、金高銀、嚴正化、李施彥、Haha……都現身留言為裴正楠加油打氣。



▼附上裴正南和貝爾過往相處畫面



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞