心碎！崔振赫毛孩「夢實」患血管肉瘤「隨時都會走」，參觀殯儀館預先準備離別

這真的是許多毛孩父母需要做的功課啊……

崔振赫近期以《她的日與夜》再創人氣高峰，近日回歸綜藝《我家的熊孩子》，沒想到帶來的是壞消息──毛孩狗狗「夢實」罹患血管肉瘤。

13歲高齡的夢實，原來在三個月前已被診斷罹患血管肉瘤，牠因為心臟跳動異常，就醫才知心臟長了瘤，醫師當時便告知崔振赫「隨時都要做好準備」，崔振赫和媽媽也坦言這三個月以來常常為牠擔心，見到牠一動也不動都會以為牠走了。夢實的血管肉瘤已轉移，崔振赫事後才知道醫師原本預測夢實只能再撐一到二周，聽到夢實的狀況，攝影棚的主持人、振赫媽媽與其他媽媽都忍不住淚流。



慶幸的是，夢實已靠物理與藥物治療撐上三個月，不過照醫師的建議，崔振赫打起精神前往寵物殯儀館了解火化流程，到最後參觀到靈骨塔時，崔振赫看著與夢實很像的狗狗照片，終究忍不住紅眼眶。雖然夢實的狀況令人心疼，但崔振赫生活方式也令人頭痛，他想為夢實做特別餐點不時出錯，不過呆萌的樣子讓攝影棚眾人重拾笑容，夢實吃得津津有味也讓人放心不少。



此外，此集特別MC是尹世雅，尹世雅曾和崔振赫在《九家之書》飾演戀人，問她崔振赫是否在片場也是如此呆萌，她倒回答當時他們都很投入、看他非常努力，「我最近很驚訝，振赫不像我熟知的人，振赫怎麼了？」聽到金承洙媽媽稱讚崔振赫很善良後，尹世雅更激動了：「善良又很有禮貌，真的很帥！很、帥、的！」尹世雅的反應也巧妙化解大家因夢實而心碎的陰鬱氣氛。



▼節目片段（香港觀眾可至黃Viu收看完整節目）



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