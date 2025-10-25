【韓網熱門】邊佑錫給李俊昊擦鼻涕？哪個天才想出來的鬼畜剪輯，滿屏「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」

TVING簡直就是剪輯鬼才啊，是怎麼想到這一齣的？

日前，TVING的官方X帳號上公開了這樣一則影片，《背著善宰跑》中的邊佑錫和《颱風商社》中的李俊昊無縫隙「對戲」，邊佑錫問李俊昊「你為什麼這樣？」並掏出手帕替他擦鼻涕。而邊佑錫這麼做的原因，則是「你看上去很冷」！！！ 兩部人氣劇和男主就這樣被剪輯在了一起！！

韓國網友評論：

1. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ瘋了

2. 啊，笑死我了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

3. 太無語了 XDDDDDDDDDDDDDDDDDD

4. 邊佑錫一開始那個眼神抖動太絕了哈哈哈哈嗚嗚嗚嗚嗚

5. 啊 OST （《Spring Snow》）真的萬能欸

6. TVING是不是瘋了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

7. 笑到不行ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

8. 天啊，是我最喜歡的兩個人！！！

9. 笑到翻過去

10. 看起來真的很冷

11. 笑瘋了，「背著太風跑」ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 邊佑錫幫他擦鼻涕的時候那眼神太深情了

13. 那場戲中是李俊昊在露天停車場裡守著布料，冷到不行的冬夜整晚都那樣撐著

14. 李俊昊怎麼這麼像小孩哈哈，看起來真的很可憐ᄏᄏᄏᄏᄏ

15. 為什麼要這樣啊，太風快回答啊~人家那麼溫柔地問你在幹嘛，你都不回ᄏᄏᄏᄏᄏ

事情並未到此結束，本尊邊佑錫看到影片之後在下方留言「你看起來很冷」，引來TVING留言：「有876543個人在善宰面前流鼻涕......」，再次引爆網友留言：



1. 好久不見，善宰啊

2. 笑瘋ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

3. 他擦鼻涕的速度也太快了吧

4. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ「擦擦擦擦」ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

5. 邊佑錫太可愛ᄏᄏᄏᄏ我也冷啊，善宰~~

6. 他擦鼻涕的動作超靈敏ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

7. 我也可以排隊嗎？ 善宰啊

8. 太風確實看起來快凍死了

9. 我也冷

10. TVING很懂唉

