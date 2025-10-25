【韓網熱門】邊佑錫給李俊昊擦鼻涕？哪個天才想出來的鬼畜剪輯，滿屏「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」

TVING簡直就是剪輯鬼才啊，是怎麼想到這一齣的？
日前，TVING的官方X帳號上公開了這樣一則影片，《背著善宰跑》中的邊佑錫和《颱風商社》中的李俊昊無縫隙「對戲」，邊佑錫問李俊昊「你為什麼這樣？」並掏出手帕替他擦鼻涕。而邊佑錫這麼做的原因，則是「你看上去很冷」！！！ 兩部人氣劇和男主就這樣被剪輯在了一起！！
韓國網友評論：
1. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ瘋了
2. 啊，笑死我了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ
3. 太無語了 XDDDDDDDDDDDDDDDDDD
4. 邊佑錫一開始那個眼神抖動太絕了哈哈哈哈嗚嗚嗚嗚嗚
5. 啊 OST （《Spring Snow》）真的萬能欸
6. TVING是不是瘋了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ
7. 笑到不行ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ
8. 天啊，是我最喜歡的兩個人！！！
9. 笑到翻過去
10. 看起來真的很冷
11. 笑瘋了，「背著太風跑」ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ
12. 邊佑錫幫他擦鼻涕的時候那眼神太深情了
13. 那場戲中是李俊昊在露天停車場裡守著布料，冷到不行的冬夜整晚都那樣撐著
14. 李俊昊怎麼這麼像小孩哈哈，看起來真的很可憐ᄏᄏᄏᄏᄏ
15. 為什麼要這樣啊，太風快回答啊~人家那麼溫柔地問你在幹嘛，你都不回ᄏᄏᄏᄏᄏ
事情並未到此結束，本尊邊佑錫看到影片之後在下方留言「你看起來很冷」，引來TVING留言：「有876543個人在善宰面前流鼻涕......」，再次引爆網友留言：
1. 好久不見，善宰啊
2. 笑瘋ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ
3. 他擦鼻涕的速度也太快了吧
4. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ「擦擦擦擦」ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ
5. 邊佑錫太可愛ᄏᄏᄏᄏ我也冷啊，善宰~~
6. 他擦鼻涕的動作超靈敏ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ
7. 我也可以排隊嗎？ 善宰啊
8. 太風確實看起來快凍死了
9. 我也冷
10. TVING很懂唉
