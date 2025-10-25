電影《全力奔跑》河錫辰改機票脫隊為體驗台灣獨旅 李信盈託記者傳話林柏宏「很想念你」！

10月24日正式在台上映的韓國電影《全力奔跑》以韓國真實短跑選手金國永為靈感，描述一位即將面臨退役的短跑選手，以及一位正要展開燦爛短跑人生的菜鳥選手，兩人如何各自克服眼前挫折，而獲得成長的熱血故事。片中兩位主角河錫辰以及李信盈（李新英）在首映當日也來台與影迷們見面。

去年2月曾來台舉辦粉絲見面會的河錫辰，素有腦性男之稱。本次來台他也刻意將機票改為降落在松山機場，而婉拒了電影公司安排好的接送服務，打算自己搭乘大眾交通抵達飯店。不過此時他卻發現自己身上沒有台幣也沒有悠遊卡，想搭公車跟捷運是否都有困難，而因為剛結束日本行程所以身上留有3000元日幣。換成台幣之後有560元，最後他搭乘小黃計程車安全抵達下榻飯店。河錫辰也開玩笑表示：「回韓國那天再挑戰一次自行抵達松山機場看看！」





而首度訪台的李信盈，對台灣的印象則是青春校園浪漫電影，很期待行程結束之後的夜市體驗。他也透露前兩日正在拍攝電視劇，同劇演員金世正聽說他要來台灣，也推薦他許多夜市美食，讓李信盈相當期待。不久前他也與台灣演員林柏宏合作一部作品《悲傷熱帶》，被問到本次來台是否有與林柏宏聯繫？李信盈害羞表示自己英文不太好，而且對方應該非常忙碌，更現場請記者幫忙傳話給林柏宏，說自己一到台灣就很想念對方。





《全力奔跑》這部電影中因劇情設定，所以河錫辰與李信盈在拍攝現場幾乎沒有共同出鏡的場面，大多分開拍攝，兩人只有在拍攝最後一場戲時同框演出，不過在平時練習短跑時就有很多交流，兩人更是一見面就問對方：「你的膝蓋還好嗎？」而拍攝運動類的作品，為演員們來說一定都是對體力的挑戰，因為演員練習的時間也相當有限，李信盈也自白曾經因為太累，而缺席了原本該去的練習行程，不過李信盈看到年紀比他大的河錫辰前輩總是那麼認真，覺得自己更應該努力。





河錫辰表示剛接到《全力奔跑》的角色，曾懷疑自己是否能夠演出這個「全韓國奔跑速度最快的男人」，加上要花很多時間練習跑步，身體也酸痛不舒服，但經紀人說服他「拍了這部作品，以後演奔跑戲的時候都會很帥氣」，讓他努力想表現得更好。李信盈已經多次飾演運動選手，從柔道、籃球到今日的短跑，他表示自己學生時期是田徑隊出身，其實比較不會特別再選擇演出跑步相關的作品，不過他謙虛表示自己是新人，只要有導演願意找他，他都很樂意演出，不會特別挑選題材類型。





由河錫辰、李信盈以及TWICE多賢共同演出的熱血青春電影《全力奔跑》，已於10月24日全台正式上映，期待大家一同到電影院體會熱血的奔跑！



