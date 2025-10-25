閔熙珍創立新公司「ooak」，NewJeans冷凍一年有望復出？ 10/30一審判決成關鍵

閔熙珍去年11月辭去ADOR公司代表職位，低調近一年後，於近日設立了全新的娛樂公司「ooak」。 NewJeans與ADOR之間的合約糾紛將於本月底出爐一審結果，若NewJeans勝訴，閔熙珍極有可能透過新公司迎回這隻親手打造的女團。

據業內消息，閔熙珍已於本月16日完成「ooak」的法人登記，業務範圍涵蓋藝人經紀、音樂與唱片製作及發行，以及演唱會與活動策劃等。 公司設址位於首爾江南區新沙洞林蔭道一帶，目前大樓正進入施工尾聲，但尚未在建築登記處登記，一旦獲得臨時使用許可，即可投入運作。

閔熙珍親自宣佈新公司誕生

10月24日，閔熙珍透過個人IG帳號公開多張公司標誌的草圖，展現出她一貫的藝術感與獨特美學，暗示「ooak Records」正式啟動。 閔熙珍稱「ooak」是來自英文「Only one always known」，推測可以解釋為「唯一總是知曉的人」、「唯一被知曉之物」、「永遠被知曉的唯一」等多種意涵。



法律戰關鍵時刻：NewJeans合約效力待定

ADOR與NewJeans之間的「專屬合約效力確認訴訟」即將在10月30日迎來一審判決。 若法院支持NewJeans，閔熙珍將可通過ooak正式接手她原先培養的團體。 作為代價，ADOR也能以「單方面中斷活動」為名向她們索賠，這樣一來，閔熙珍和NewJeans必須一邊活動一邊繼續和ADOR打官司。

相反地，若ADOR勝訴，則意味著NewJeans與ADOR的合約至2029年7月仍具效力，甚至可能因停工期而延長，閔熙珍若想重新簽下成員，恐需支付數千億韓元的違約金。 此外，HYBE和閔熙珍之間也有圍繞股東協議和競業禁止的訴訟。



NewJeans風波回顧

NewJeans成員於去年11月向ADOR與母公司HYBE提出解約，原因包括閔熙珍遭解僱、公司未履行保護藝人的義務、信任基礎破裂等，並在今年1月改名為NJZ試圖繼續活動。 ADOR則反駁合約仍有效，並提出假處分請求，禁止成員獨立活動。 法院今年5月裁定，若成員未經ADOR批準從事演藝活動，須每人每次賠償10億韓元。 自此，NewJeans停擺近一年，僅偶爾透過SNS與粉絲互動。 即便如此，NewJeans過去推出的歌曲仍然在全球享有人氣，多首歌曲的全球播放量陸續突破7億次。

HYBE於2021年設立ADOR並投資215億韓元，用以培養旗下唯一藝人NewJeans。 從2022年出道到2024年爆糾紛，NewJeans為ADOR帶來了高達2407億韓元的累計銷售額，若沒有停止活動，今年也可望創造巨大收益。



閔熙珍的未來佈局

目前ooak的資本額僅有3000萬韓元，若要支付違約金則必須找到新的投資者，或自行出資培養全新藝人。 此舉讓人聯想到SM創辦人李秀滿離開原公司後另起爐灶、打造新團體的案例。

無論結果如何，ooak的設立無疑意味著閔熙珍正式重返K-pop戰場，也讓NewJeans與ADOR之爭再度成為業界最受關注的焦點。

