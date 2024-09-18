超諷刺！百萬YouTuber「洗白」霸凌April隊友的李娜恩，曾靠自爆是「校暴受害者」走紅！連韓教育部都看不下去了

YouTube上擁有211萬粉絲的知名Youtuber郭Tube（郭峻彬）與前女團April成員李娜恩合作的歐洲遊影片引發了極大的爭議，廣大網友認為郭Tube是在為李娜恩的過去「洗白」。

自曝曾是「校園暴力受害者」而引起社會共鳴的旅行博主郭Tube，與被指控「校園暴力」和「霸凌隊友」的李娜恩一起旅行的影片被公開後，惡評鋪天蓋地而來。 郭Tube最終緊急刪除了相關影片並發佈了道歉聲明。

16日，郭Tube公開了與李娜恩前往義大利羅馬旅行的影片。在影片的最後，郭Tube首先向李娜恩道歉：「對不起，我誤會了你。每當聽到校園暴力的事情，我都會變得敏感。當時因為受害者、加害者的緣故，我把你封鎖了，但後來看到新聞發現並不是那樣的，對不起。 我作為受害者曾說了很多話，但好像也對被誤解的人造成了傷害。 」他強調，李娜恩並非校園暴力的加害者。



對此，李娜恩回應道：「我之前就見過你，但你封鎖了我。 我以為時間過去後我不會難過，但其實讓我感到難過和傷心的是，真的有很多人誤會我而屏蔽我。 這次真的見到了當事人（指郭Tube），我非常喜歡你，覺得我們性格合得來，也很喜歡作為YouTuber的你，現在我理解了。 」



郭Tube表示：「有很多新聞，但我後來才知道澄清報導。 等到我也成名了，就發現人們只關注那些問題。 看到你年紀比我小得多，我更覺得對不起，所以想讓你開心，原以為你不會和我一起旅行，但你願意陪我旅行，我很感謝。 」

李娜恩過去在女團April活動期間曾被指控參與校園暴力和霸凌同團隊友李玹珠，最終團隊解散後她轉型為演員。2021年，李玹珠的弟弟上網爆料稱，李玹珠在April中遭受持續的霸凌，最終不得不離開團隊。李玹珠的弟弟控訴姐姐甚至曾因霸凌而產生極端念頭。

之後，李娜恩等成員及所屬公司DSP Media以名譽毀損罪起訴了李玹珠，但李玹珠被判無罪。當時檢方的判斷是：「李玹珠確實在團隊內遭受了集體霸凌，感到痛苦。 而在April活動期間確實發生過保溫杯事件、鞋子事件等。原告也承認確有其事，因此被告所寫的內容沒有嚴重偏離April團隊生活中的主要事實，不能視為虛假陳述。 」



對於郭Tube和李娜恩的言論，韓網一面倒地呈現出負面聲音，留言批評：「即使校園暴力的事情因揭露者道歉而告一段落，隊內霸凌的事實也已被判決書證實。 April曾7次起訴受害者的弟弟和朋友，結果全都敗訴（無嫌疑、不予起訴等）。 明星拼命起訴普通人，現在又慢慢開始洗白」、「郭Tube真了不起，之前在《劉Quiz》上痛哭著說『曾經霸凌我的加害者們現在都過得很好』的話，現在卻自己證明了這一點」、「這個影片之所以引起爭議，是因為郭Tube完全替她洗白了」、「既然郭Tube說觀眾原諒加害者就行，那他自己也別再提自己曾是霸凌受害者的事了。 第三方原諒就可以了，不是嗎？ 李娜恩真是厚顏無恥」、「到現在還在博同情說自己是校園暴力受害者，真是可笑。 那你也原諒那些打你的傢伙吧」、「校園暴力不行，但團隊暴力就可以嗎」等等。

對此，郭Tube刪除了該影片，並發佈了道歉聲明。 郭Tube表示：「這次的影片中有我沒有深思熟慮、忽略的部分。 我會更加小心謹慎，避免讓我的個人情感成為大家的立場。 今後在製作內容時我會更加用心。 對觀看影片帶來的不便深感抱歉。 」

與此同時，17日韓國教育部也下架了郭Tube拍攝的校園暴力防治宣傳，該舉措發生在他發佈為李娜恩辯護的影片不到一天的時間內，可見其反應之迅速。



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