李娜恩在「APRIL霸凌事件」后时隔6年出现在正式场合！韩网友反应依旧冷淡：不是一直在活动、是谁在推他

21日下午，短剧《My Little Chef》举行制作发布会，金尚勋PD和演员李娜恩、崔普闵、尹炫晳、金道雅出席。这次的活动也是李娜恩继 2019年《偶然发现的一天》之后，时隔6年再次出现在公开场合（制作发布会）。

当被问到时隔6年参加制作发表会的感想时，李娜恩表示：「因爲好久没有在公开场合和粉丝、记者们沟通的机会，所以很紧张，但是怀著激动的心情来了。」她补充说：「时隔6年再次来到制作发布会，虽然有些紧张，但因爲是能够展现新面貌的场合，所以非常开心。」



李娜恩通过去年播出的《财阀X刑警》宣告演技回归后，还出演《Crash》和《退货儿童》。对於这次出席公开活动，韩网友反应依旧冷淡，纷纷表示：「不是一直在活动吗」、「这段时间一直出来呢」、「以前就开始活动了，但是没有话题性」、「好像每天都在看复出的新闻一样」、「通过综艺看到和蔼可亲的样子，让我更加毛骨悚然」、「没有看到任何对不起受害者的地方，看起来更坏」、「那么没有演员吗？还是后台好呢？怎么会一直出来」、「不是出来过几次吗？只是每次都会引起争议而已」、「是谁在推他啊」、「不是一直在活动吗...？爲什么每次都说是复出」、「之前不是也出演过电视剧吗？爲什么装作第一次出演呢」、「好像每次出来都会说回归，有没有向受害者及其家人道歉」等等。



之前，李娜恩以女团 APRIL 出道，同时进行歌手和演技活动。但是2021年组合内爆出队内霸凌事件，甚至出现学暴疑惑，她也因此从《模范计程车》及《人气歌谣》中下车，并中断活动。此后，因散布虚假事实而涉嫌损害名誉的网友被判有罪，李娜恩摆脱学暴嫌疑，而 APRIL 霸凌事件最终作出不予移送的的决定，但是大众的反应依然很冷淡。去年旅行 YouTuber郭tube公开与李娜恩一起的旅行影片，受到强烈的批评，最终删除了影片。

（相关报导：超讽刺！百万YouTuber「洗白」霸凌April队友的李娜恩，曾靠自爆是「校暴受害者」走红！连韩教育部都看不下去了）

