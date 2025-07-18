李娜恩突破「霸凌爭議」復出，繼《財閥X刑警》出演ENA新劇《退貨兒童》挑戰動作驚悚類型

李娜恩確定出演電視劇ENA月火劇《退貨兒童》，在因霸凌隊友爭議而中斷活動4年後，重啟演員生涯。

《退貨兒童》是一部動作驚悚劇，講述被養父母遺棄的小孩們在死亡邊緣勉強生存下來，展開殘酷生存與復仇的故事，7月21日首播。 該劇改編自同名漫畫，原作在「國際內容市場SPP 2017年網漫獎」中獲得「最高創意獎」，並在Kakao Webtoon上累積逾5100萬次點閱。



李娜恩在劇中飾演被養父母拋棄的孩子之一「素美」，與擔任領袖角色的「金雅鉉」（元真兒 飾）以及其他孩子們一起，即使背負著傷痛的過去，仍充滿朝氣與堅強意志地生活。 李娜恩過去多出演青春校園題材作品，這是她首次挑戰動作驚悚類型。



李娜恩2015年作為女團APRIL成員出道，曾出演通過《A-TEEN》《偶然發現的一天》等作品，展現了作為演員的潛力。 尤其在《偶然發現的一天》中，憑藉出眾的外貌與清新的氛圍，成功詮釋了漫畫女主角「呂珠多」這一角色。



2020年，APRIL在捲入前成員李炫珠的霸凌與校園暴力爭議，當時APRIL成員們均否認霸凌指控。 APRIL所屬社DSP Media起訴李炫珠之弟及其同學，檢方最終做出「無嫌疑、不予起訴」的決定。

受該事件影響，李娜恩於2021年從SBS《模範的士》中下車並中止活動，APRIL則於2022年1月解散。 此後，李娜恩與Namoo Actors簽約，並通過在SBS《財閥X刑警》中的特別出演，逐步恢復演藝活動。



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