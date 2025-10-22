人氣女團 NMIXX 終於迎來了巔峰！新歌登上Melon Top 100冠軍，掀起「Mix Pop」狂潮

JYP 野心女團逆襲成功！「實驗→確信→全盛期」NMIXX 首張正規專輯《Blue Valentine》（藍色情人節）登頂，終於迎來了屬於她們的時代。

NMIXX 於13日發行首張正規專輯《Blue Valentine》，同名主打歌發行後隨即登上韓國主要音源平台的即時與日榜冠軍，截至20日晚間11點，仍穩坐 Melon Top 100 榜首，創下出道以來的最高紀錄。



主打歌〈Blue Valentine〉唱出「在彼此情感碰撞的瞬間，想在冰冷的心中重新點燃火焰」的願望。歌曲結合了憂鬱的合成器音色、吉他旋律與節奏感不同的Boom bap節奏，營造出立體層次感。MV 以夢幻畫面與戲劇張力增添視覺魅力，使聽覺與觀感兼具，給聽眾們帶來全新感受。



NMIXX的團名由代表未知數的「N」與象徵多樣性的「MIX」結合，意為「引領新時代的最佳組合」，是三大娛樂公司之一JYP娛樂雄心推出的女團。



出道以來，NMIXX被稱為「全能型女團」。海嫄以爽朗的綜藝談吐展現存在感，Sullyoon以精緻外貌與舞台表現力受到矚目，Lily憑極強歌唱實力早已獲得關注。然而，她們從未憑音源成績登頂，雖具話題性與實力，卻始終未達巔峰。



未能早日登頂的原因，正是她們的「Mix Pop」音樂風格。NMIXX的「Mix Pop」實驗過去被認為難以理解，雖然技術出色，但複雜的結構令大眾難以親近。然而這次的正規一輯《Blue Valentine》卻不同——NMIXX成功將獨特的音樂性與大眾感性完美融合。

主打歌〈Blue Valentine〉以抒情旋律與多層次編曲結合，透過緊張的轉調與餘韻悠長的副歌，既保留了NMIXX獨有的「Mix Pop」特色，又讓情感流暢自然。儘管進行了大膽的曲風轉換，卻依舊易於聆聽，呈現她們從「實驗期→成長期→確信期」的完整軌跡，是一張不負「正規專輯」之名的挑戰之作，也讓人更期待她們的下一步。



這次不僅主打歌表現亮眼，專輯整體完成度也極高。各曲之間銜接自然，雖然情感質地不同，卻都圍繞「Blue Valentine」這一核心主題展開。NMIXX的主唱線以紮實的敘事與厚度完成了整張專輯的敘事感。六名成員之間的和諧與融合，更展現出她們成為「完成型女團」的成長。

同時，NMIXX也未失去她們特有的綜藝親和力。官方YouTube公開的舞蹈練習影片中，成員們穿上藍色服裝、非常有默契地互相搭配，展現逗趣的一面給大眾；即使在認真排練中，也不忘笑容與互動，傳遞出團體特有的正能量。除了音樂實力，她們親近大眾的態度也是一大優勢。



如今，NMIXX不僅完成了屬於自己的「Mix Pop」世界觀，也親手證明了其大眾性。在激烈的四代女團競爭中，NMIXX的道路已愈發清晰。





Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞