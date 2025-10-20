《宇宙MARRY ME》崔宇植上节目宣传新戏时表示「Wooga Family」太忙难见面～不过仍会收到近况报告！

日前演员崔宇植上YT节目宣传自己的新作品《宇宙MARRY ME》，也不免被问到「Wooga Family」好友们的近况，他也侃侃而谈自己身为演员的烦恼与心情。

当天主持人郑在炯先是问了崔宇植，在来参加节目前是否已经问过其他曾经来作客的好朋友们了？譬如朴叙俊、V、朴炯植等等家族成员，而崔宇植则是表示，这些朋友们都是大忙人，所以大家几乎不见面，应该是说即使想见面也见不到。但也正是因为如此，大家只要能够见面的话就会很有趣，大聊特聊，不过大家都在各自的位置上努力著，都表现得非常棒。



主持人也询问了这组合的名字「Wooga Family」意义，崔宇植也说明，就代表著「我们是一家人」的意思，而原本也没有太刻意，只是与朋友们见面的聚会，没想到突然受到了关注。也因为每一位的行程都满档，最近更是要见上一面都很困难，不过大家都在群组里面通报自己的近况，「我今天在大邱啊～」「我在哪里哪里」大家都在群组上发出生存报告，也很有趣。



崔宇植总是被大家说拥有一张少年美的娃娃脸，主持人也大赞这是他的幸运，虽然年龄渐渐增长，但形象中仍维持著少年的可爱形象，这样的演员并不多。崔宇植也表示自己也觉得很幸运，不过每次穿上高中制服的时候总会想著「今年应该是最后一次了吧～」而且在拍摄校园场面时，旁边总有许多真正的高中生临时演员，混杂在他们之间也会让他思考「这样对吗？」要自己认清现实才行。



崔宇植更打趣地说，自己之前也曾经有过「不想要再演高中生」的想法，想要演出一些更MAN的角色类型，所以自己也尝试过演出动刀动枪、杀人犯、见血的一些动作戏角色，但最后发现还是演高中生最轻松了，因为只要坐在教室班上就可以了。让话题瞬间变得相当搞笑。

