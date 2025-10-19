黑盒拍到「偶像車內親密接觸」勒索近千萬！租車公司老闆被判緩刑兩年

韓國演藝圈再傳駭人勒索事件。 一名租車業者利用車內黑盒拍攝到偶像情侶的親密畫面，向女偶像勒索金錢，最終被法院判刑八個月、緩刑兩年，並須進行120小時社會服務。

據仁川地方法院18日判決指出，被告A某在去年2月經營租車公司時，曾將一輛廂型車租給某女團成員。 事後他在檢查黑盒時，發現錄到該女偶像與一名男團成員在車後座進行親密舉動的影像。

A某見狀心生歹念，傳簡訊給女方道：「昨天在車後座做了什麼？ 太過分了吧？」並提及男方所屬的團體名稱，以此威脅對方承認行為，甚至直言：「買這台車時花了4700萬韓元，先給我一半吧。」



Photo by Nicole Logan on Unsplash



A某不僅一次行騙，在兩次收款後仍繼續以影片為由威脅對方，甚至再度發訊息稱：「那是即時錄音的，一直錄到底。」多次暗示若不付款就會將影片外流。

最終，驚恐的受害偶像在三次轉帳中共支付了979萬3000韓元，才結束這場勒索。

法院以《刑法》中的恐嚇取財罪裁定A某罪名成立，指出被告在緩刑期間再犯、惡性不輕，不過，考量大部份金額已返還，且A某認罪悔過，最終量刑為有期徒刑八個月、緩刑兩年並附帶120小時社會服務令。 該判決已正式確定。

