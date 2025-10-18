金南佶、朴寶劍兄弟同台，李賢旭加盟！《夢遊桃源圖》公布主演陣容「野心世子 vs 藝術世子」交織悲劇命運

電影《夢遊桃源圖》製作方於17日公開演員人選，宣佈由金南佶飾演野心勃勃的「首陽大君」，朴寶劍飾演熱愛藝術的王子「安平大君」，李賢旭則扮演朝鮮頂尖畫師「安堅」。

《夢遊桃源圖》以同名畫作為故事核心，講述兄弟之間的命運糾葛，交織對理想國的追求與對權力的慾望。 世宗之子安平大君在夢中見到理想國桃園，並將夢境口述給畫師安堅，三日之內完成的畫作《夢遊桃源圖》，成為朝鮮王朝面對戲劇性命運的見證。

首陽大君和安平大君是世宗諸子中最為親近的一對兄弟。 金南佶飾演一心想稱王的「首陽大君」，試圖透過《夢遊桃源圖》理解弟弟的慾望，並在過程中逐漸展現殘酷的一面。 從逐步覺察自身野心，到對弟弟產生懷疑與焦慮，金南佶將呈現角色多層次的內心變化。



朴寶劍飾演的「安平大君」熱愛美與藝術，享受收藏藝術品，被稱為朝鮮的風流王子，是擅長詩、書、畫的全能藝術家。 安平不僅是希望用藝術美化世界的理想主義者，在面對與自己理念不同的兄長時，更展現出堅定不移的信念與內心世界，與朴寶劍的氣質形象契合度極高，令人期待。



李賢旭飾演《夢遊桃源圖》的創作者安堅，是最能理解安平藝術心境的摯友與藝術夥伴，既是觀察者、也是記錄者，面對權力仍堅持自身原則。



此外，朴元相、崔德文、柳承秀、車順裴、金炳哲、金太勳、朴明勳、金南熙等實力派演員也加盟，飾演圍繞朝鮮王朝命運的關鍵角色。

《夢遊桃源圖》是張薰導演首次執導的古裝電影，曾執導「破千萬觀影人次」電影《我只是個計程車司機》，以及《高地戰》、《義兄弟》等作品，累積豐富口碑與票房經驗，這次將以全新視角呈現朝鮮時代的時空與人性衝突。

據悉，《夢遊桃源圖》已於本月14日正式開機拍攝，上映時間未定。

