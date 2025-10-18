韓國人氣樂團DAY6宣布下年一月到香港舉行十週年演出

DAY6率先於8月30日至31日在韓國高陽帶來十週年世界巡演市首演，隨後於9月27日在曼谷、10月18日在胡志明市、2026年1月17日在香港、1月24日在馬尼拉，及1月31日在吉隆坡舉行演唱會。

韓國高陽的演唱會對DAY6樂隊別具意義，亦是首個韓國Pop-Rock樂隊首次在高陽體育場舉行專場演出，並且為DAY6全新專輯打響頭炮。 為了慶祝10周年，DAY6持續鞏固其作為K-Pop頂尖樂隊的地位，除了舉辦紀念演唱會，樂隊亦於9月5日發行了第4張正規專輯《The DECADE》，繼於2019年10月推出的上張正規專輯《The Book of Us: Entropy》，這是他們近六年來的首張正規專輯，對樂隊及粉絲都別具意義。



DAY6 10th Anniversary Tour in HONG KONG將於 2026 年 1 月 17 日（星期六）假亞洲國際博覽館 Arena 舉行。Live Nation 會員可於 2025 年 10 月 23 日（星期四）下午 3 時至晚上 11 時 59 分優先購票。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽 www.livenation.hk 登記成為會員以參與優先購票。

門票將於 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 3 時起經 www.cityline.com 網站公開發售。

關於 DAY6



DAY6是一支隸屬於JYP娛樂的韓國流行搖滾樂隊。該樂隊於2015年9月7日以迷你專輯《The Day》正式出道，該專輯在推出一周後便登上Billboard世界專輯榜的第二名。

DAY6由四名成員SUNGJIN、Young K、WONPIL和DOWOON組成，與典型樂隊不同，DAY6中有三名成員同時擔任樂器演奏和主唱。DAY6的音樂風格涵蓋廣泛，並不限制於任何歌曲類型。他們的音樂完美融合了流行、搖滾、嘻哈等多種元素，同時保持了DAY6獨特的音樂身份。

在2024年，DAY6更獲得了多項音樂榮譽，包括於各大韓國音樂頒獎禮如ASEA、KGMA（Korea Grand Music Awards）和AAA（Asia Artist Awards）獲得「最佳樂隊」獎項。他們亦獲頒發「韓國流行文化藝術獎」及於Melon Music Awards中獲得“Top 10”和“Millions Top 10”的音樂殊榮。

繼2025年 巡演的成功後，DAY6現在踏上了新的旅程，展開巡演，以慶祝他們的10周年紀念，這將是他們輝煌職業生涯中的又一個里程碑。

DAY6 10th Anniversary Tour in HONG KONG

日期: 2026年1月17日 (六)

演出時間：晚上6時

地點: 亞洲國際博覽館Arena

票價：HKD 1,899 (VIP) / 1,399 / 1,099 / 799 （全坐位）

•⁠ ⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士。

VIP 套票 | HKD 1,899

▹ 較佳位置坐位門票一張

▹ 參與演前Soundcheck活動機會

▹ ⁠VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 印刷簽名明信片一套

▹ 首批購買官方周邊商品

▪️Live Nation 會員優先訂票

2025年10月23日（星期四）下午3時至晚上11時59分

▪️公開發售

2025年10月24日（星期五）下午3時起

