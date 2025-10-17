《Kpop 獵魔女團》OST《Golden》橫掃全球熱榜！作曲家E Jae點名想和BTS、aespa聯手

Netflix全球爆紅動畫電影《Kpop 獵魔女團》掀起收視狂潮，主題曲《Golden》更在全球引爆話題。 這首神曲的創作人——韓裔美籍音樂人 E Jae，最近在首爾出席記者會時親口透露，自己最想合作的K-POP藝人竟是BTS和aespa，引發粉絲熱議！

E Jae在受訪時被問到「最想和哪位K-POP明星合作」時毫不猶豫地說：「太多了！但我真的很想和aespa一起工作，一起寫歌應該會超棒，而且風格也很契合。」她接著笑著補充：「還有BTS！如果能合作真的會是我的榮幸，尤其是柾國，他唱歌太好了，我超喜歡他！」瞬間展現真摯粉絲心。



E Jae其實是在SM娛樂當過十年練習生的前偶像候補，後來轉型成為專職作曲人。 她曾經為Red Velvet寫下大熱神曲《Psycho》，如今再以《Kpop 獵魔女團》的主題曲《Golden》登上國際舞台，人氣爆紅。



《Kpop 獵魔女團》動畫以韓國為背景，講述K-POP超人氣女團成員在華麗舞台背後化身「惡魔獵人」，守護世界的故事。 融合了音樂、奇幻、動作與韓風美學，開播後便橫掃全球觀眾的心。 《Kpop 獵魔女團》不僅登上Netflix全球TOP 10英語電影榜長達數週，OST《Golden》更在美國Billboard Hot 100連續8週稱霸冠軍，創下驚人紀錄！

截至目前《Kpop 獵魔女團》在Netflix上的觀看次數已突破3億次，甚至超越《魷魚遊戲》，成為平台史上觀看量最高的韓國作品。 外界也盛傳，這部電影有望在明年的美國奧斯卡頒獎典禮上角逐「最佳原創歌曲獎」。



談到這段爆紅歷程，E Jae笑說：「老實說，現在還覺得很不真實，連消化行程的時間都沒有，只是滿心感激。 兩個月前我還只是個默默創作的作曲家，突然被這麼多人喜歡真的好陌生，也在努力學習適應。」

從幕後到聚光燈下，E Jae用音樂證明了實力，也展現出K-POP新一代創作人不容忽視的能量。 粉絲們紛紛敲碗：「拜託！快和BTS或aespa合作吧，爆炸級神曲在等著誕生啊！」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞