BABYMONSTER〈WE GO UP〉一位安可舞台展現超強演唱實力！網：起雞皮疙瘩、真的好厲害！

這個安可根本全員吃CD啊！太厲害了！

YG女團 BABYMONSTER 在10日以第二張迷你專輯強勢回歸，昨日在音樂節目《M COUNTDOWN》中〈WE GO UP〉的音源、唱片、粉絲投票、SNS 等部門都獲得高分，她們也拿下〈WE GO UP〉的第一個一位。



雖然她們在2024年〈SHEESH〉活動時曾獲得音樂節目一位，但在直播中獲得獎盃是首次。BABYMONSTER 發表一位感言稱：「多虧了 MONSTIEZ （粉絲名），我們會用更好的舞臺報答大家對我們的喜愛和支持。」



之後的安可舞台中，成員們展現超強的演唱實力，立即在網路上獲得熱烈的反響，影片目前點擊率已經突破100萬次。網友紛紛表示：「剛才看到後起雞皮疙瘩，太棒了」、「真的好厲害啊！和音源一模一樣」、「哇～唱得太好了」、「雅譞真的好認真啊」、「哇～這個比音源好多了，現場演唱的味道」、「Ruka、Asa 好帥啊！其他成員們也做得很好」、「因爲有實力，所以很有自信！太棒了」、「哇嗚，YG 是什麼福氣啊」、「YG Rap 成員們真是名不虛傳啊」、「真的要瘋了」、「一定要稱讚擅長現場演唱的愛豆」、「太自豪了，快點再開一次韓國演唱會吧」、「這就是歌手啊！沒有一點漏洞」、「哇 這不是載入史冊的安可嗎」、「YG 雖然極度厭惡，但練習生訓練系統還是認可」等等。

此外，BABYMONSTER 也將出演《Show! 音樂中心》等音樂節目，此外還將縱橫於 YouTube 和廣播等多種平台，擴大與全球粉絲的交流幅度。11月～12月還將到千葉、名古屋、東京和神戶展開日本粉絲演唱會《LOVE MONSTERS》。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞