【韓網熱門】在美國遭典型種族歧視的Seventeen夫勝寛！韓網友氣炸：應該直接罵回去

SEVENTEEN成員夫勝寛近日在直播中分享一段在美國點咖啡的「小慘事」，引發韓網熱議。

勝寛坦言自己英語並不流利，但牢記了點單用語「can I get a~」。 當時他想點一杯冰美式（iced americano），用英語說了2遍，店員都聽不懂，最後對方反問「Iced americano？」後，竟端來一杯加了杏仁奶的「美式」。勝寛在直播中語氣無奈又好笑，韓國網友卻替他抱不平，還以「在美國遭典型種族歧視的SEVENTEEN勝寛」為題，在論壇theqoo上瘋傳，也引爆了網友們的討論。



251016 위버스 라이브 #승관

최근에 혼자 카페갔는데 can i get a 만 기억하고 했는데 두 번 다 못 알아들어서 너무 당황했대

디캡아아 주문했는데 아아+아몬드밀크 나왔대 쌱알 pic.twitter.com/6eBCpGVuUC — 부가을 (@oll6_xx) October 15, 2025

韓國網友評論：

1. 啊... 那間咖啡店有病嗎？ 為什麼要這樣搞種族歧視，完全沒有職業道德

2. 他明明點的是冰美式，結果給了他拿鐵，瘋了吧

3. 員工連美式跟拿鐵都分不清楚嗎？ 該炒魷魚了

4. 真的覺得那些搞種族歧視的人太野蠻了

5. 唉，好心疼

6. 收的是美式的錢卻給人拿鐵，這種假裝高尚的歧視員工應該被開除

7. 要不要直接打在備忘錄上給他看？ 不過可能他們很多都是文盲吧

8. 「iced americano」這句話再怎麼破都聽得懂吧，裝作聽不懂真是白癡

9. 加杏仁奶這點就明顯是種族歧視，混蛋

10. 雖然不一定是歧視，但同團的Joshua之前在國外坐計程車被敲竹槓，國家都調查了。 為什麼這種事不查？

11. 給東方人加杏仁奶真的很讓人氣炸

12. 勝寛的發音聽起來沒問題啊

13. 這詞又不難發音，白人不可能聽不懂吧？ 真是氣死人

14. 沒理由加杏仁奶啊，加了就是故意的，超壞

15. 我也有點過冰拿鐵，結果他們給我冷萃咖啡

16. 美國什麼鬼客製化飲料都有，沒理由沒有冰美式

17. 應該直接質問他是不是種族歧視，我都替他氣

18. 他們可能是想之後被罵時說「我以為他點拿鐵啊，還給了更貴的飲料呢，哪裡歧視？」這種屁話

19. 美國人有時糾正口音真的很煩，明明聽得懂卻裝傻，還用一副「你英文太差」的語氣，假裝客氣但滿滿優越感，超討厭

20. 他們那麼怕過敏，還給人加堅果奶？ 要是有過敏體質早告死他們了

21. 只會說英文的人，聽不懂英文是怎樣？ 要是我們用韓語點他們也聽不懂啊

22. 我在美國咖啡店打工過，勝寛發音那樣的客人也超多，都能聽懂、照單製作。 這是店員人品問題

23. 應該直接罵一句「Are you racist」才對

24. 我看過有人說，遇到那種情況就要直接用韓語罵回去，當然勝寛因為是公眾人物，不能那樣，但如果對方裝作聽不懂，就不要一直用英文，直接用母語大聲反駁就對了

原文：https://theqoo.net/square/3953986061

