「金道奇回來了」《模範計程車3》公開李帝勳最新劇照！韓媒還報導李璟榮將出演

即將在11月21日首播的《模範計程車3》（模範的士3）最近也開始公開海報、劇照。近日韓媒還透露李璟榮將出演的消息！

《模範計程車3》是以同名網路漫畫爲原作的系列劇，是一部蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇。

公開的劇照中，在夜幕降臨的夜晚，金道奇坐在 5283 模範計程車駕駛座上，眼神中閃耀著悲壯的光芒，讓人好奇他們又有遇到什麼樣的事件。還有金道奇身穿標誌性夾克、墨鏡、皮手套準備戰鬥的樣子。



製作組表示：「不僅是第一次拍攝，從第一次劇本閱讀開始，李帝勳就已經是金道奇本身了。從更加壯觀的動作戲到和與彩虹運輸的化學反應，再到更加豐富多彩的副角色們扮演，請大家期待『God道奇』的回歸。」



《模範計程車3》除了「彩虹運輸」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍全員回歸，還確定尹施允、申柱煥、張娜拉、音文碩和日本國民演員竹中直人、笠松將客串亮相。近日，有韓媒報導李璟榮將出演《模範計程車3》。對此，《模範計程車3》相關人士則謹慎回應：「《模範計程車》是每集都有新事件和人物登場，如果特別出演演員訊息被公開，可能會成爲劇情發展的劇透，因此很難確認。」



《模範的士3》即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。

