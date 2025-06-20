Jay Park朴載範竟和「台灣隊長」陳傑憲合照！隊長也轉發：好扯！

Jay Park朴載範（或譯朴宰範）昨19日在台灣舉行世界巡演《2025 Jay Park World Tour [Serenades & Body Rolls]》台北站演出，結束後還有慶功派對，而官方發出的照片竟有他與「台灣隊長」陳傑憲合照！

Jay Park巡演專屬IG稍早發了張照片，照片是他在某家商店與陳傑憲代言台灣啤酒立牌的合照！還配合立牌和陳傑憲比心，更tag了陳傑憲的IG！台灣有篇Threads文笑說「？？？超好笑朴宰範追星喔」目前已破2萬讚，底下網友熱烈討論「一時分不出誰是立牌」，也有不少人曬出自己也和陳傑憲立牌的合照！



Jay Park本人IG也轉發了照片，陳傑憲也是！陳傑憲寫下二字「好扯」還加上掩面emoji，大概很難猜想到竟有韓星會和他的立牌合照還特地發出來吧！



陳傑憲目前是台灣中華職棒統一7-ELEVEn獅隊隊長，也是去年奪冠的世界棒球12強賽（P12）中華隊隊長、今年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊隊長，十多年前身為奪冠的21U世界盃棒球賽中華隊班底就小有名氣，加入職棒後又因球技傑出加上是外貌出眾的「傑尼獅」一員而廣為球迷所知，去年12強賽一戰成名，非球迷都認識他這名「台灣隊長」！



知名韓星加上知名球星，這兩位跨界又跨國「夢幻聯動」，雙方粉絲都難掩激動！從官方tag陳傑憲本人IG來看，不曉得Jay Park是不是察覺立牌上的人可能是大人物，查詢後才拍照呢+？還是有其他淵源呢？雙方粉絲都很好奇！

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