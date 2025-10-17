結婚謠言滿天飛？ CNBLUE鄭容和親自打臉：明年行程中沒這一項！

CNBLUE主唱鄭容和最近被爆出「明年要結婚」的消息，讓粉絲全都嚇一跳。 不過他本人親自出面打破謠言，用超有鄭容和風格的幽默口吻回應：「真的沒有結婚行程啦~」

事情起因是最近在韓國的線上社群和SNS上流傳著一則貼文，內容為：「聽我朋友說，鄭容和明年要結婚了！」還附上曖昧的語氣，讓不少網友信以為真，甚至登上熱門話題。

面對這突如其來的「婚訊」，鄭容和親自透過X（舊Twitter）開直播，直接正面回應：「明年行程已經排得滿滿的了，沒有結婚這個項目。」他還補充笑說：「行事曆上完全沒寫結婚，大家別再私訊（DM）問我了，我都不知道怎麼回，乾脆裝死比較快~」機智又幽默的回答讓粉絲全笑翻。



鄭容和自2010年以CNBLUE主唱兼隊長身份出道，以創作才華與舞台魅力受到大眾喜愛。 不只音樂實力堅強，他也憑藉多部戲劇展現演技，成為橫跨歌手與演員的「全方位藝人」。

目前他正忙於準備即將在10月21日首播的Mnet全球樂團生存節目《STEAL HEART CLUB》，在節目中擔任導師，指導新世代音樂人。 看來他明年真的行程滿到爆，根本沒時間談婚事啦~



