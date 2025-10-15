i-dle小娟從《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》選手變製作人：「能再參與這節目，感到非常榮幸」

參與 Mnet 綜藝節目《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》的女團 i-dle 成員田小娟，以製作人身分回歸，分享了她的感想。

今天《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》在首爾江南區的飯店舉行製作發表會。現場由歌手韓海主持，i-dle 小娟、Gaeko、Rie Hata、岩田剛典等人，以及製作團隊共同出席，暢談節目內容。







《Unpretty Rapstar：嘻哈公主》（以下簡稱《嘻哈公主》）是 Mnet 全新推出的韓日合製嘻哈女團誕生企劃。來自嘻哈、K-POP、J-POP 等不同音樂背景的參賽者們，將親自參與音樂製作、舞蹈編排、造型設計與影像拍攝等全過程，目標是打造出全新的全球嘻哈女團。



節目導演鄭敏錫 PD 表示：「10年前《Unpretty Rapstar》展現出女性饒舌歌手以實力取勝、率真又自信的魅力，我們也希望能將這樣的精神融入本次企劃，因此決定延續這個節目名稱。」

曾在《Unpretty Rapstar》第一季中以參賽者身分登場的小娟，此次睽違10年以製作人的身分回歸，感性地分享心情。



她說：「沒想到《Unpretty Rapstar》會再推出新版本，真的很開心。那時我還是高中生，如今能以成年的身分再度參與節目，感到非常榮幸，也非常感謝。」

另一方面，《嘻哈公主》將於16日晚間9點50分首播。



