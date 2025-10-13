演員鄭雄仁自曝財產遭經紀人拿去當作高利貸擔保！憶起下跪瞬間令鄭雄仁百感交集

韓國資深演員鄭雄仁在出演《三個朋友》後，吐露了當時經紀人以鄭雄仁的財產爲擔保使用高利貸，導致自己全部財產被騙的慘痛經歷。

13日晚間將播出的Channel A節目中，演員鄭雄仁邀請了自己36年的導演好友張恆俊，以及在電影《野蠻師生》中合作過的演員宋善美共同作為嘉賓出演。鄭雄仁也公開了自己大學畢業之後，其實僅在話劇舞台上演出活動著，是多虧了張恆俊導演才得以從電視劇出道。當時在SBS擔任主要編劇作家的張恆俊先是打電話給鄭雄仁，還指導他如何與當時的金炳旭PD談話，表現得欲擒故縱才能得到演出機會，相當逗趣，鄭雄仁的家人也因此對於張恆俊相當感謝。



鄭雄仁接著也感性分享家族故事，父親辛苦打拼，大約在他現在這樣的年紀就過世了，他對於父親辛苦的一生也相當心疼，而父母親也一直是鄭雄仁打拼的原動力，他努力接演許多作品，出道4年後他也成功從原本所居住的發霉地下室，搬往地上30坪左右的公寓居住了。鄭雄仁也提到自已演出《三個朋友》後，被當時的經紀人以自己的財產為擔保去借了高利貸，導致他的財產都被騙的經驗。甚至鄭雄仁還想起了自己找到高利貸業者並下跪的瞬間，當時貼紅色扣押標籤的人還說：「你是很有名的人，所以幫你貼在後方」令他哭笑不得。



