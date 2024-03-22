詭譎開播！《抓住你的衣領》連續殺人案發生？金荷娜陷入巨大陰謀？（EP.1-2）

一切都像安排好的……（編）

由《通往機場的路》金荷娜、《精神病房也會迎來清晨》延玗臻與《模範刑警》張勝祖，攜手主演的全新KBS月火劇《抓住你的衣領》本週已開播，詭譎揭開序幕。（以下有劇透）



金荷娜扮演時事節目《抓住你的衣領》主持人徐靜媛，為了要坐上9點精華時段新聞主播位置而汲汲營營。為了揭發真相，她可以槓上有權有勢的國會議員毛衡澤，有名強大的駭客幫助著她。不過……在她追蹤相關人物時，撞見了毛衡澤家幫傭慘死的場景，成了第一現場目擊者證人。



徐靜媛學生時期曾撞見父親身亡的場面，再撞見毛衡澤幫傭之死，掀起陰影，但這還沒有結束。女演員車恩璽（韓智恩飾演）忽然找上門，告知徐靜媛自己有了她丈夫薛雨宰（張勝祖飾演）的孩子，徐靜媛以為的美好生活幾近崩塌。更弔詭的是，隔天徐靜媛宛如被設計好似的，走入了車恩璽受害場所，又見殘忍畫面。



徐靜媛假裝沒有撞見車恩璽之死，她的前男友刑警金太軒（延玗臻飾演）仍敏銳察覺此事，也發覺薛雨宰和車恩璽關係恐不單純。雖然一度消停，但徐靜媛對薛雨宰的懷疑再起，查到了他和車恩璽密切聯絡的證據，當她要攤牌時，金太軒也前來調查此事。



一切都很湊巧，宛如有人精心布下陷阱，為的是陷害徐靜媛？抑或是破壞她與丈夫美好的生活？薛雨宰是主使者還是受害者？下集預告，薛雨宰反轉了第2集尾聲奇怪的眼神，可憐兮兮的表現無辜，不過金太軒、徐靜媛，甚至他父親薛判浩（鄭雄仁飾演）都懷疑他。



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