演员郑雄仁自曝财产遭经纪人拿去当作高利贷担保！忆起下跪瞬间令郑雄仁百感交集

韩国资深演员郑雄仁在出演《三个朋友》后，吐露了当时经纪人以郑雄仁的财产爲担保使用高利贷，导致自己全部财产被骗的惨痛经历。

13日晚间将播出的Channel A节目中，演员郑雄仁邀请了自己36年的导演好友张恒俊，以及在电影《野蛮师生》中合作过的演员宋善美共同作为嘉宾出演。郑雄仁也公开了自己大学毕业之后，其实仅在话剧舞台上演出活动著，是多亏了张恒俊导演才得以从电视剧出道。当时在SBS担任主要编剧作家的张恒俊先是打电话给郑雄仁，还指导他如何与当时的金炳旭PD谈话，表现得欲擒故纵才能得到演出机会，相当逗趣，郑雄仁的家人也因此对於张恒俊相当感谢。



郑雄仁接著也感性分享家族故事，父亲辛苦打拼，大约在他现在这样的年纪就过世了，他对於父亲辛苦的一生也相当心疼，而父母亲也一直是郑雄仁打拼的原动力，他努力接演许多作品，出道4年后他也成功从原本所居住的发霉地下室，搬往地上30坪左右的公寓居住了。郑雄仁也提到自已演出《三个朋友》后，被当时的经纪人以自己的财产为担保去借了高利贷，导致他的财产都被骗的经验。甚至郑雄仁还想起了自己找到高利贷业者并下跪的瞬间，当时贴红色扣押标签的人还说：「你是很有名的人，所以帮你贴在后方」令他哭笑不得。



