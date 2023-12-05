反轉！《白晝之月》金永大對表藝珍態度又變！陷入詛咒的兩人，這一世最艱難！（EP.9-10）

講述一對男女陷入千年虐戀的《白晝之月》，在描寫前世道河（金永大飾）與韓麗塔（表藝珍飾）相愛相殺的過程就非常曲折，直到最新第10集才能大致釐清來龍去脈，而在韓麗塔的最新一世（姜英花），道河才逮到機會向她復仇，過程也是反轉不停。

（以下涉及劇透）

第7、第8集，道河不再積極找機會對姜英花下手，兩人相處轉甜蜜，讓觀眾摸不著頭緒，容易誤會道河已經放下對韓麗塔的恩怨，或是已推敲出當年自己身亡的真相和養父蘇里扶（李璟榮飾）關係較大。沒想到9、10集開頭，便揭曉道河其實還在思考如何下手，但是會忍不住心軟，且僅僅察覺韓敏午（溫朱莞飾）有異樣。後續情節更說明姜英花身上其實也有詛咒──活不過30歲，也就是說，道河得在這短短幾日出手，才能解開自己永為地縛靈的詛咒。



姜英花曾感慨「如果道河和韓麗塔身而為平凡人會如何」，決定和道河來場旅行、讓他體驗平凡人的生活，殊不知落入韓敏午的圈套、被韓敏午逼落懸崖……姜英花垂死掙扎之際才後悔沒有向道河告白，同時間道河撐著身體不適也要救她。道河沒有趁機對姜英花下手，救了姜英花之後還暴跳如雷指責韓敏午。



韓敏午沒能成功殺害姜英花，蘇里扶附身的石代表（鄭雄仁飾）按捺不住接連要殺韓敏午與高律師（李準赫飾），道河終於明白這一世的姜英花和自己，還有第三者牽扯進來。另一邊姜英花耿耿於懷石代表所說的話，越來越想知道自己前世引發的業報為何，預告更顯示她終於夢見了自己殺害道河的畫面，情緒久久無法平復……



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