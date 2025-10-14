拍新劇收邊佑錫粉絲禮！IU親留言致謝，《21世紀大君夫人》現場氣氛超融洽

IU向邊佑錫的粉絲表達感謝，這又是怎麼一回事？

日前IU在個人社群上傳兩張照片，感性地向邊佑錫粉絲團致謝。原來，當天她正在拍攝MBC新劇《21世紀大君夫人》，邊佑錫的粉絲特地送上一台應援餐車到拍攝現場，準備了麵包、水果等點心，氣氛相當溫馨。

IU在貼文中寫道：「謝謝大家送的麵包花束、水果蛋糕和信件，我會加油拍攝的。」並以手勢比出愛心，親切地再次表達感謝，展現她一貫溫暖的個性。



《21世紀大君夫人》被視為2026年上半年最受期待的MBC大作，劇情設定獨特，以「21世紀立憲君主制韓國」為背景，講述一位擁有一切卻因平民身份而苦惱的財閥女成熙珠（IU 飾），與身為王子卻一無所有的男子李莞（邊佑錫 飾）間，跨越階級與命運的浪漫故事。原劇本在2022 年MBC劇本公募中獲得評審一致好評，之後歷經三年開發， 由MBC與Kakao Entertainment共同製作。主演陣容除了IU、邊佑錫外，還包括魯常泫、孔升妍等人，被譽為「黃金組合」。



IU也透過貼文提到：「這次的新劇與《苦盡柑來遇見你》是完全不同風格的作品，會展現另一種魅力，希望大家多多期待。」

從應援到回應，IU與邊佑錫雙方粉絲的互動可說是十分友好，也讓這部新劇在開播前就掀起高度關注。

