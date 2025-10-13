ENHYPEN「出道5週年」洛杉磯特別寫真公開，展現成員們在白晝與黑夜的閃耀時光！

（多圖）人氣男團 ENHYPEN 成為韓國雜誌《DICON》第30期特別版的主角，將他們去年夏天在洛杉磯度過的燦爛時光，以200頁的寫真畫報完整呈現。

《DICON》為紀念ENHYPEN出道5週年，特別邀請他們到好萊塢明星最愛的「法蘭克・辛納屈之家（Frank Sinatra House）」進行拍攝。共推出兩種版本（A、B），每一種都包含不同概念的照片、文字與豐富的周邊。

A版主題為「Golden Age」，記錄ENHYPEN燦爛的青春時光，以綠草如茵的背景捕捉成員們明朗笑容與愉快瞬間。



《DICON》也打造了特別小分隊組合，展現珍貴的化學反應──「羲承×成訓」、「禎元×Jay」、「Jake×善禹×NI-KI」。

B版主題為「Even More」，以比白晝更濃烈的感性呈現，蘊含夜晚涼意的氛圍，散發夢幻又頹美的魅力。



畫報中還收錄ENHYPEN的真誠訪談。七位成員各自展開七彩個性的深度對話，談到對粉絲「ENGENE」的愛、出道以來的成長變化、出道五年偶像的煩惱，甚至還透露了回歸的微小暗示。

《DICON》同時為ENHYPEN 五週年準備了多樣特典。A版附上由成員親筆書寫代表迷因的「每日任務卡」，B版則提供能看到率真TMI問答的「行事曆造型吊飾」。

ENHYPEN特別版《DICON》將於13日下午2點開放預購，銷售至22日晚上11點59分截止。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞