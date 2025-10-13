安普贤：「被导演抢走了！」金宰洪导演结婚选用《财阀X刑警》主题曲入场，还亲唱祝歌献新娘！

《财阀X刑警》导演金宰洪11日结婚，新郎入场曲选用《财阀X刑警》主题曲，让「陈利手」安普贤大呼歌曲被抢走啦！

从安普贤分享画面可见，金宰洪新郎入场曲选用《财阀X刑警》主题曲LUCY的〈Hey!〉。「You think I can't get through?／All the problems, all the matters／就算害怕又怎样／it's time to go／Hey! Watch it／大声呐喊吧我都能听见／Here I go……」歌曲热血炒热气氛，又让人秒想起《财阀X刑警》。《财阀X刑警》可是金宰洪首部单独执导之戏剧作品，收视成绩也突破10%佳绩，首秀就成为代表作！安普贤转发笑称：「被导演抢走了，最佳入场。」



更特别的是，导演歌艺也不错？竟亲自对新娘献唱祝歌！「耀眼的阳光／今日也温暖地拥抱我……」金宰洪献唱金东律名曲〈感谢〉，亲自站在新娘面前献唱，许多宾客都记录下这一幕。



金宰洪在单独执导《财阀X刑警》前，还担任过《读取恶心的人们／解读恶之心的人们》及《恶鬼》副导演，后来还当了，《我的完美秘书》副导演，最新作品则又单独执导《梦想成为律师的律师们》。除了《财阀X刑警》安普贤，《梦想成为律师的律师们》中饰演「尤娜」的池秀妍（지수연）也到场祝福，还有资深演员尹宥善，她可是和金宰洪连续合作了《财阀X刑警》、《我的完美秘书》及《梦想成为律师的律师们》呢！尹宥善写下：「同心的新郎新娘幸福的背影，今后也会是同心。」



