TWICE成為K-pop女團首組登上「維多利亞的祕密時尚秀2025」的表演嘉賓，引爆全球矚目！

人氣女團 TWICE 將以表演嘉賓的身份，登上全球矚目的時尚盛典「維多利亞的祕密時尚秀2025」（Victoria's Secret Fashion Show 2025）演出，預計於當地時間15日在紐約舉行。

「維多利亞的祕密時尚秀」是自1990年起於美國舉辦的全球性時尚活動，由世界級超模以「天使（Angels）」身份走秀，堪稱引領時尚文化的象徵性秀場。

本次時尚秀的表演名單中，除了TWICE之外，還包括美國嘻哈女王蜜西·艾莉特（Missy Elliott）、美國歌手麥狄森·碧兒（Madison Beer）、拉丁天后卡蘿姬（Karol G）等重量級女性藝人。



TWICE將與這些全球頂尖女藝人並肩登台，成為首支踏上《維密》伸展台的K-pop女團，並以最高水準的舞台表演點燃現場氣氛。值得一提的是，TWICE今年迎來出道10週年，並於10日發行特別專輯《TEN: The Story Goes On》及主打歌〈ME+YOU〉。



目前，她們正在進行第六次世界巡演「THIS IS FOR」，該巡演於7月在仁川開跑，規模達42個地區、共63場，是TWICE歷來最大規模的巡演。另外，TWICE 將於18日，在首爾高麗大學化汀體育館舉辦官方粉絲見面會「10VE UNIVERSE」，與粉絲共度特別的幸福時光。





Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞