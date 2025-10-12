呂珍九睽違6年再度來台會粉絲 即將邁入30歲也將迎來入伍 期許展現更好的自己

相隔6年，迎來出道20年的呂珍九，選在連假期間來到台灣與粉絲們見面。雖然10月12日傍晚才舉辦見面會，呂珍九則是10月10日就提早抵台，不過他並沒有在台北街頭逛街，而是關在飯店裡兩天，努力準備著見面會的所有細節流程，他也透露今天活動結束後應該就會直奔夜市了。

呂珍九對於多年前吃過的台灣美食依舊如數家珍，難忘小籠包與芒果冰的美味，還有夜市吃到的比較濃稠的湯類（忘了名字），以及夜市的香腸等等。不過因為他表示這次還有工作在身，也因為天氣相當熱，他靠近飯店的窗邊就已經感受到室外的熱氣，所以怕熱的他就放棄出門走走的想法了。雖然他在韓國也已經認真準備了粉絲見面會的細節流程，不過來台後更是詳細了解所有遊戲的環節，力求在粉絲們面前盡力表現。

近期的呂珍九透過頻繁健身，展現了壯碩的身形也讓許多觀眾們關注，呂珍九表示自己原本就很喜歡運動，身為演員也會為了角色的外型做一些準備與努力，讓觀眾們透過角色來認識他。近期因為他的休息時間比較多，運動的時間自然也更長了，而他的身材也比起以前更結實健壯，也造成了一點點小話題，不過呂珍九覺得這個樣子更像原本的他，更為自然。



呂珍九也害羞表示自己並非訓練特定部位肌肉，而是著重在全身性的訓練，也不太會在鏡子面前拍下自己運動時的帥照，對他來說更希望好好鍛練自己的體力，面對之後的拍攝或是粉絲見面會活動，都需要很有體力，也算是在為日後的活動打好基礎。他也透露現階段的確有收到挺多動作題材的作品，近期可能大家就有機會看到他的動作戲演出。

已經出道20年的呂珍九，感覺到時光飛逝，他也即將邁入30歲這個嶄新的開始，回顧自己的20歲，也曾有過不安，但期待著自己的30歲，希望自己放眼日後表現，展現出自己30歲該有的樣子。相隔6年來台，能見到粉絲們讓呂珍九感到相當幸福，不知如何表達自己心中對粉絲的感謝與想念，期望自己之後更努力的活動，以好的演技、好的作品、好的活動來回報大家，希望大家持續關注。

稍晚呂珍九與粉絲們相見歡，開場先帶來了一首歌曲，隨後送上了中文問候「好久不見，我很想念你」，而回顧自己的舊照片，粉絲們的反應先是讓呂珍九有點不好意思，接著他看著主持人沉穩的表情與音調，耳機內卻傳來的是翻譯老師像是在念課文的方式傳達，內容竟是對他不斷的讚美，讓呂珍九臉上滿滿害羞神情，也覺得很神奇。



美食品嘗環節也讓呂珍九期待不已，他特別說自己是空腹上台，就為了多吃一點這些美食，他看見了小籠包馬上就連吃兩顆，呂珍九說雖然韓國現在也有一些賣小籠包的餐廳，但直接來台灣品嘗還是讓他非常期待。他更是相當內行的問是否有湯匙，擔心湯汁流出。接著他也品嘗了蔥油餅加蛋，以及鹽酥雞，令他直呼好吃，直接說今晚一定要吃鹽酥雞搭配台灣啤酒！

接下來呂珍九更與粉絲們互動，變身教授與粉絲們大演情境劇，也與粉絲們共同進行90秒大競賽，不過呂珍九多次敗在「立水瓶」這個環節，他要求挑戰到第三回合，終於完美成功。他更透露彩排時其實很順利就立好了水瓶，人生真是難以預測。演出尾聲，呂珍九也透露巡迴結束後將入伍，暫別演藝活動。他表示：「在入伍前能與大家一起笑的瞬間，都是無比珍貴的回憶。我會更堅強成熟再回來」，還幽默叮嚀「想我的時候就把30部戲劇與20部電影都重看一次！」最後他也感性送上一首「月亮代表我的心」給粉絲們。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞