吕珍九睽违6年再度来台会粉丝 即将迈入30岁也将迎来入伍 期许展现更好的自己

相隔6年，迎来出道20年的吕珍九，选在连假期间来到台湾与粉丝们见面。虽然10月12日傍晚才举办见面会，吕珍九则是10月10日就提早抵台，不过他并没有在台北街头逛街，而是关在饭店里两天，努力准备著见面会的所有细节流程，他也透露今天活动结束后应该就会直奔夜市了。

吕珍九对於多年前吃过的台湾美食依旧如数家珍，难忘小笼包与芒果冰的美味，还有夜市吃到的比较浓稠的汤类（忘了名字），以及夜市的香肠等等。不过因为他表示这次还有工作在身，也因为天气相当热，他靠近饭店的窗边就已经感受到室外的热气，所以怕热的他就放弃出门走走的想法了。虽然他在韩国也已经认真准备了粉丝见面会的细节流程，不过来台后更是详细了解所有游戏的环节，力求在粉丝们面前尽力表现。

近期的吕珍九透过频繁健身，展现了壮硕的身形也让许多观众们关注，吕珍九表示自己原本就很喜欢运动，身为演员也会为了角色的外型做一些准备与努力，让观众们透过角色来认识他。近期因为他的休息时间比较多，运动的时间自然也更长了，而他的身材也比起以前更结实健壮，也造成了一点点小话题，不过吕珍九觉得这个样子更像原本的他，更为自然。



吕珍九也害羞表示自己并非训练特定部位肌肉，而是著重在全身性的训练，也不太会在镜子面前拍下自己运动时的帅照，对他来说更希望好好锻练自己的体力，面对之后的拍摄或是粉丝见面会活动，都需要很有体力，也算是在为日后的活动打好基础。他也透露现阶段的确有收到挺多动作题材的作品，近期可能大家就有机会看到他的动作戏演出。

已经出道20年的吕珍九，感觉到时光飞逝，他也即将迈入30岁这个崭新的开始，回顾自己的20岁，也曾有过不安，但期待著自己的30岁，希望自己放眼日后表现，展现出自己30岁该有的样子。相隔6年来台，能见到粉丝们让吕珍九感到相当幸福，不知如何表达自己心中对粉丝的感谢与想念，期望自己之后更努力的活动，以好的演技、好的作品、好的活动来回报大家，希望大家持续关注。

稍晚吕珍九与粉丝们相见欢，开场先带来了一首歌曲，随后送上了中文问候「好久不见，我很想念你」，而回顾自己的旧照片，粉丝们的反应先是让吕珍九有点不好意思，接著他看著主持人沉稳的表情与音调，耳机内却传来的是翻译老师像是在念课文的方式传达，内容竟是对他不断的赞美，让吕珍九脸上满满害羞神情，也觉得很神奇。



美食品尝环节也让吕珍九期待不已，他特别说自己是空腹上台，就为了多吃一点这些美食，他看见了小笼包马上就连吃两颗，吕珍九说虽然韩国现在也有一些卖小笼包的餐厅，但直接来台湾品尝还是让他非常期待。他更是相当内行的问是否有汤匙，担心汤汁流出。接著他也品尝了葱油饼加蛋，以及盐酥鸡，令他直呼好吃，直接说今晚一定要吃盐酥鸡搭配台湾啤酒！

接下来吕珍九更与粉丝们互动，变身教授与粉丝们大演情境剧，也与粉丝们共同进行90秒大竞赛，不过吕珍九多次败在「立水瓶」这个环节，他要求挑战到第三回合，终於完美成功。他更透露彩排时其实很顺利就立好了水瓶，人生真是难以预测。演出尾声，吕珍九也透露巡回结束后将入伍，暂别演艺活动。他表示：「在入伍前能与大家一起笑的瞬间，都是无比珍贵的回忆。我会更坚强成熟再回来」，还幽默叮咛「想我的时候就把30部戏剧与20部电影都重看一次！」最后他也感性送上一首「月亮代表我的心」给粉丝们。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻