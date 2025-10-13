韓星紅包界誰最強？張東健暖、劉在錫穩、張允瀞狂！網笑：婚禮邀這三位就贏了！

韓國演藝圈又掀起「明星紅包（祝儀金）話題」啦~每次有大咖藝人結婚，婚禮一結束，網友最關心的總是那個問題：「誰包最多？」

資深演員任河龍最近上節目《知識Inside》時，談到自己常常跑通告、出席各種婚喪喜慶，笑說：「有時一天要跑五場，包紅包包到錢包都瘦了，但重點是誠意嘛~」他接著提到一段溫暖的往事：「以前張東健爺爺過世時，我去弔唁，但當時身上只剩5萬（韓幣/下同，約1,075元新台幣），就包了那個數。」結果沒想到——張東健之後在他兒子結婚時，竟包了100萬回禮！任河龍笑說：「我真的嚇到，後來等張東健自己結婚時，我也回包一個大紅包給他。」這波互動直接被網友封為「演藝圈最溫馨的紅包回禮傳說」。



其實這不是第一次有明星爆料張東健「出手闊氣」。 演員鄭俊浩（정준호）早在2013年就透露，他的婚禮上有超過2000名賓客，但包最多的就是張東健！鄭俊浩還笑說：「除了我們志工團體集體包的金額外，張東健還額外多包一筆。」——不得不說，這位「帥氣貴公子」連做人都太有風度了吧！

如果說男星界的「紅包王」是張東健，那女星界的霸主一定是張允瀞！她可是「行走的婚禮福神」。 過去她在粉絲見面會上開玩笑說：「如果粉絲之間交往成功結婚，我包1000萬還加唱祝歌！」結果真的有粉絲結婚情侶，她說到做到，親自出席婚禮、獻唱又包大紅包，霸氣十足！之後她在節目《老闆的耳朵是驢耳朵》中被眾主持人開玩笑：「我也想拿1000萬啊~」結果張允瀞居然笑著回：「好啊，給你們~」完全是「紅包界的豪姐代表」。



講到明星紅包榜，當然不能漏掉國民主持人劉在錫。 他不管出席誰的婚禮，永遠被冠上「紅包No.1」稱號。 據說在《無限挑戰》成員Haha婚禮上，他就包了高達1000萬的祝儀。 另一位節目搭檔曹世鎬也曾暗示：「具體金額不方便說，但哥真的給很多。」就連最近結婚的金鍾國也在節目上表示，雖然不方便談數字，但特別感謝劉在錫與梁世燦：「他們真的包很多，讓我超感動。」



