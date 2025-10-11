张贤胜SOLO来台巧遇烟火秀！期待拥抱每一位粉丝表达心中感谢

从团体中单飞成为SOLO歌手已经10年，张贤胜於10月11日在WESTAR与台湾粉丝们见面，他表示相当感谢粉丝们愿意在连假期间前来看他的演出，如果往后台湾还有其他节目的邀约，他也相当愿意参与。

在演出前张贤胜先抽空与媒体们见面，看见媒体一字排开让他感到相当惊讶，也询问大家之前是否曾见过他？媒体们都点头回应「当然有」令他感到相当神奇。张贤胜留著一头粉红色的秀发，发质看来也相当柔顺，他表示选择粉色并没有特别的原因，只是单纯觉得好看。

他表示相当想念台湾，这次的心情也相当雀跃，带有一点点紧张，想要快点来到台湾。虽然很想念美食小笼包，但昨日来台他先去台北101逛了三小时，有点累的他看到鳗鱼饭就直接开吃了。昨日晚间台北101附近也聚集了许多等待观赏烟火的人潮，张贤胜也观察到身边的人似乎聚集在某些特定地点，共同望向某个方向，於是当他听见倒数「三、二、一！」的时候，他也立即拿出手机来跟大家一起朝向天空录下美丽的烟火秀，是一个相当特别的经验。

SOLO出道已经10年，张贤胜并未觉得有太多改变，虽然年纪大了，外型也难免有些变化，但身边的人都说他看起来还是很年轻，不过音乐的风格也与以前有所不同了。张贤胜期许自己成为一个长青型的歌手，也希望自己在台湾的知名度能够提升，才能够常常来台。谈到本次的新歌曲，张贤胜表示正规专辑应该是明年才会正式发行，而今日的演出他也会演唱一小部分，希望大家等待正规专辑上市，好好感受他的新专辑风格。



张贤胜相当暖心，在访问期间不只一次问所有记者「会冷吗？」不过因为台湾天气很热，大家并不觉得冷。他表示如果台湾有其他演出机会的邀约，他也愿意参与，虽然自己的中文不好，但如果有机会的话他也希望能够常常来台。他也想对今日来参加活动的粉丝们表达感谢，谢谢大家牺牲假期来看他演出，其中当然也不乏喜爱他许多年的铁粉，张贤胜说希望能够拥抱每一位铁粉，并且当面表达对他们的感谢。

本次Fan Concert以「My」为主题，象徵张贤胜想将自己的音乐、故事与不同面貌完整呈现给粉丝。演出中，他安排「粉丝Request」环节，介绍观众心中对他的魅力，包括「反差萌」、「独特嗓音」、「像初恋般的存在」等回应，让他听了又害羞又开心，直呼「好像真的有很多魅力呢！」随后带来〈Daisy〉、〈Ghetto〉等作品，让全场沉浸在他的音乐魅力之中。演出尾声，他也惊喜演唱未发表新曲〈Click〉，作为独家礼物送给台北粉丝，掀起全场高潮。

