今天是10月9日韓文節！金南佶與大學教授攜手推動「韓文字全球化運動」意義非凡

人氣演員金南佶再次展現善良的影響力！在今天迎來第579個韓文節（韓文日）之際，金南佶與誠信女子大學的徐敬德教授攜手合作，向墨西哥「蒙特雷韓文學校」捐贈教育物資。（你知道韓文節的由來嗎？）

截至目前，兩人已從美國紐約的「Remnant 韓文學校」首度捐贈起步，之後又支援了加拿大溫哥華的「Namsadang韓文字文化學校」、匈牙利布達佩斯的「韓語學習中心」，這次則是第四次進行捐贈。



他們推動的「韓文字全球化運動」，旨在向世界各地致力於韓文字教育的週末學校，或為學習韓語而自發組成學習聚會的外國人，提供教育用品支援。

策劃此次活動的徐教授表示：「最近我們向墨西哥蒙特雷韓文學校捐贈了智慧型電視、筆電與文具等各式教育物資。」

他並補充道：「隨著K-pop與韓劇在全球風靡，愈來愈多外國人與海外韓僑希望學習韓文與韓語，我希望這份小小的援助能對他們的學習有所幫助。」

贊助這項活動的金南佶則說：「我們將繼續尋找在世界各地推廣韓文字教育的團體，持續給予支援。」

此外，兩人也共同出演宣傳影片，為宣揚韓文字優越性及鼓勵全球民眾參與的文化慶典「2025韓文大慶典（한글한마당）」進行宣傳。

【關於韓文節的由來】

韓文節是為紀念朝鮮世宗大王於1446年頒布《訓民正音》、創制韓文而設立的法定節日，定於每年10月9日。該節日的創立旨在推廣韓國固有文字、提升國民識字率並弘揚民族文化。每年到了這個時候，都有關於韓文字相關的文化交流活動舉辦，以此紀念。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞