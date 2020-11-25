《產後調理院》「小蘿蔔媽媽」好眼熟啊！原來是《大長今》裡的禦膳房宮女阿昌

《產後調理院》自開播以來就廣受好評，一下子摘下收視桂冠，看過的媽媽們都說「太真實」了。

《產後調理院》講述了吳賢珍（嚴智苑飾）適應新媽媽生活的故事。 雖然她是公司最年輕的高管，但在她所在的產後護理中心，她卻是年齡最大的媽媽。 她經歷了一段艱難的分娩時期，現在必須成長為一個媽媽的新角色，同時與中心的媽媽們交流。 因為劇情需要，情節上加入了誇張手法，但在一定程度確實反映了當代女性生育的尷尬困境，因此引發了廣大媽媽們的共鳴。香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看這套韓劇！



劇中的每一個角色都有血有肉，被演員們刻畫得淋漓盡致，給了觀眾們很大的代入感。 除了嚴智苑、朴河宣等主角之外，這位媽媽也給觀眾留下了深刻的印象。 她就是和吳賢珍同期入院的小蘿蔔的媽媽全侑琳（崔子慧 飾）。 這位媽媽可是位學霸，通過精英教育一路衝到了首爾大學教授的位置，雖然是業界認可的女強人，卻也是個新手媽媽，比起養孩子，學習才是全世界最容易的事情，「媽媽」這個職業是無法通過書本學習到的。



全侑琳一亮相就讓觀眾覺得這位媽媽不簡單，頭腦清晰，氣質出眾，主觀意識極強。 再仔細一看，似乎有些眼熟呢。 原來那部火遍全亞洲的神劇《大長今》她也有份出演，扮演了長今（李英愛 飾）的好友，禦膳房宮女阿昌，最大的興趣愛好就是吃，心地善良的她也一直支持著長今，播出當時就因可愛的長相和討喜的性格備受觀眾喜愛。



崔子惠已於2010年結婚，丈夫是與她同歲的圈外人，婚照公開當時，新郎的帥氣外貌就被讚不輸演員。 目前兩人育有兩子，一家四口過得十分幸福。



一轉眼《大長今》已經播出了17年，創下的巔峰收視率（57.1%）至今無劇打破，時隔多年再次看到熟臉出現在螢幕上，真的是讓人懷念啊。

「圖：《產後調理院》、《大長今》、i wedding」

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