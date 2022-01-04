「當年是小崔今英→現在是宜嬪」李世榮出道9000天，顏值從未有過黑歷史～♥

《衣袖紅鑲邊》熱播之後，不少觀眾稱讚女主角李世榮好美。 她不光現在美，更是從小美到大，毫無黑歷史。

李世榮其實是一位童星，集可愛的顏值和穩定的演技為一身，別看她現在才29歲，但比起很多演員來時算是大前輩，畢竟人家5歲的時候就出道了，而出道原因竟是父母覺得女兒長得太美，讓大家通過節目都認識她的話，這樣就能有效防止她被拐賣。 於是1997年，在李世榮5歲的時候，她憑藉電視劇《兄弟之江》正式出道了。2002年，李世榮參演了當時紅極一時的《紅豆女之戀》，扮演女主角張娜拉小時候，首次挑戰正劇。 2003年她亮相國民電視劇《大長今》，飾演長今（李英愛 飾）的對手崔金英（洪麗娜 飾）的童年時期，讓更多觀眾知道的她。



李世榮不僅活躍於電視圈，還積極亮相大銀幕，在2004年上映的電影《女老師vs女學生》中和實力派廉晶雅合作，展現了國小學生的率真面貌。李世榮又參演了獨立電影《十三歲，秀雅》，出演沉默寡言、內向的少女秀雅，將成長期的內心糾結與痛苦完美刻畫出來，她的演技也大受好評。對李世榮來說，這部作品也是她演技生涯上的一大轉捩點，是她本人都認可的「人生作」。這部電影中，李世榮不僅嘗試了對小演員來說非常困難的長鏡頭，甚至還有小小的臨場發揮，完全出乎導演的意料。



至此是李世榮的「童星時期」，這之後她就專注於學習，直到2011年重新通過單幕劇復出。2019年亮相《成為王的男人》時，古裝扮相驚艷眾人不說大家還發現她的演技又精進了許多。《衣袖紅鑲邊》這部作品因為她和李俊昊的實力演出成為2021年下半年收視黑馬，從開播到殺青收視率一路高歌猛進，李祘和德仁的淒美愛情看得觀眾們肝腸寸斷，沉浸在最後的虐戀中久久不能自拔。2021年MBC演技大賞上，李世榮和李俊昊捧回最佳CP獎，這也是觀眾們對他們演技的認可。李世榮在發表感言時就表示：「在準備作品和製作的過程中，一直努力做到不辜負其他演員和劇組工作人員的辛勞，一直想著要如何向觀眾傳遞我所演的角色，如何讓觀眾們選擇看我們的劇，對此我一直很有壓力，也感受到了責任...」



李世榮，一位不願意辜負所有人苦心的演員，一位不停磨練自己的演員，一位出道了9000天的演員，請繼續走花路吧。



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