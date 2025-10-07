《只是藉口》氣質演員柳演錫出身書香世家 自曝因一部電影幫每位家人取特殊搞笑外號

YT線上頻道節目《只是藉口》在日前公開的中秋節特輯中邀請到演員柳演錫以及車太鉉作客，柳演錫近期更是參與了朴贊郁導演的新作《徵人啟弒》演出，並飾演一位帥氣年輕的牙醫師，對於李秉憲的家庭生活產生不小威脅。

當日節目中也有PPL廣告置入的商品，是甜米露。柳演錫一看見甜米露就相當開心，並說自己真的非常的喜歡甜米露，而他的粉絲俱樂部社群也以甜米露命名，粉絲們也都在網路上自稱是「喜歡甜米露的孩子們」。



而他也提到自己在家裡也愛替家人取外號，譬如有部老電影叫做《與狼共舞》，電影中有提到取印地安式名字的部分，柳演錫看了之後決定替自己的家人都一一取了非常有趣的印地安名字。他也舉例說明，例如母親在晚上習慣很早睡，但卻會突然在晚間10點或11點醒來，還吃了宵夜，所以他為母親取的外號是「夜裡吃的飯」。父親則是喜愛吃飯時搭配酒，所以稱他為「喝燒酒的教授」，柳演錫也不忘強調父親是真正的大學教授。



柳演錫告訴大家父親是工科大學教授，母親則是畫家出身，就連哥哥也是數學講師，他也為當時腳部骨折受傷的哥哥取外號為「杵著拐杖站起來」，而因為自己太喜歡甜米露，所以自己則取名為「吃了甜米露摔一跤」引發全場大笑。車太鉉聽了則是羨慕柳演錫與家人感情和睦，畢竟這是感情不錯的家人間才會這樣相互開玩笑的。



