泫雅上傳多張過去纖細身材的照片！並自嘲「你不是吃了很多嘛！打起精神努力減肥吧」

泫雅因自己變胖而不斷傳出「懷孕說」，於是她親自宣佈要減肥，粉絲們也在貼文下留言，要他健康就好。

泫雅3日在自己的 IG 上寫下：「泫雅你不是吃了很多嘛！打起精神努力減肥吧，你不是喜歡瘦的樣子嗎，再來一次吧！」並公開多張展現完美身材曲線的舊照，點燃與眾不同的減肥意志。



粉絲也紛紛在貼文下留言：「身體有時候可以苗條，有時候可以豐滿一點。最重要的是，你要一直健康快樂地生活下去」、「泫雅不要在意別人說什麼」、「姐姐幸福的樣子最漂亮！不用減肥」、「明明是因爲幸福才胖的」、「保持健康和快樂是我們的願望，所以好好享受你的生活 」、「無論什麼身材，你都很漂亮」、「按照你喜歡的去做就行～健康最重要」等等。



164公分的泫雅，從出道初期就一直維持纖細的身材。過去泫雅也曾在節目中吐露過「出道前爲了站在舞台上而減肥」的極度減肥經驗，她說：「有行程的時候只吃一卷紫菜飯卷，變得血壓很低，有時候低到40kg，曾經一個月暈倒12次。」此後，她徹底並行飲食管理和運動，維持體型，但最近因體型不同而捲入懷孕說，經紀公司也再次否認懷孕傳聞。



