光熙連SNS日常上傳照片都是假的！「旅行中一天換三次衣服，裝作每天都去旅行」

光熙日前來到KBS2《屋塔房的問題兒童們》節目中，竟坦言自己在SNS上的照片都是假生活照！到底為什麼需要上傳假照片呢？

在7月10日即將播出的KBS2《屋塔房的問題兒童們》節目中，邀請了橫跨電視劇、綜藝節目以及音樂劇領域的活躍全方位藝人李準，以及好久沒有來到KBS2出演綜藝節目的光熙，兩人將展現88Line的化學反應以及聊聊他們的近況。光熙作為理準友人的身分來到節目中，更在所有MC面前告白自己過著「假的人生」。



最近比較少在綜藝節目中露面的光熙，被眾主持人問到光熙的近況，大家說他的SNS總是充滿著在海外旅遊的照片，簡直就像一位旅遊的Youtuber，沒想到光熙卻回答說，去旅行的時候，他一天要換穿3套衣服，營造出每天都在旅行的氣氛然後上傳到SNS，自己其實過著假的人生，引發全場大笑。另外洪真京更加碼爆料光熙不常出現在節目中的真正原因，更是引發一場混亂。



接著大家還指出光熙與洪真京在外表上也有相似之處，更開玩笑說光熙是否以洪真京的照片作為整形時的範本，光熙也在節目中說要挑戰用自己的臉來解開真京姐姐的手機FACE ID，洪真京在檢視並修正自己的照片時，也的確感覺到跟光熙有相似之處，還曾經因此緊急打電話給光熙，令全場大笑。繼「金淑VS全炫茂」、「金鍾國VS朴世莉」之後，引發親兄妹疑惑的話題也來到了「洪真京VS光熙」。節目將於7月10日晚間播出。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞