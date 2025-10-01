【韩网热门】Lisa的存在感在哪最强？网友大战：CELINE气质女神 vs LV华丽公主

全球顶流爱豆BLACKPINK成员Lisa奢侈品代言接到手软，曾经是 CELINE女神的她，如今又手握重磅品牌Louis Vuitton，两大品牌风格截然不同！同时参加过 CELINE和Louis Vuitton 大秀的她，每一次LOOK都带给人全新的视觉魅力。

1. 主打干练风格的Celine LOOK



2. 风格多变且华丽的LV LOOK



韩国网友评论：

1. CELINE压倒性胜利

2. Louis Vuitton的华丽风格也很搭

3.第一次觉得Louis Vuitton的衣服漂亮就是因为 Lisa，她驾驭得很好，好像也会特别帮她挑比较没那么难驾驭、又漂亮的款式

4. 两个都不错啦，但Louis Vuitton偶尔会比较难懂... 不过这次真的美爆

5. CELINE更合适也更有魅力，但Lisa的存在感好像在Louis Vuitton时更强，感觉品牌很推她，影片也很多

6. 我偏好 CELINE，但Louis Vuitton好像更能展现她的魅力

7. 全部都好美ᅲᅲ Lisa太美了

8. CELINE简直太贴合了

9. CELINE的衣服本来就干净俐落又漂亮，所以自然很适合。 Louis Vuitton的则是没头没尾的奇怪款式她也能驾驭，存在感更亮眼

10. 整体来说 CELINE 比较美，但最后那套 Louis Vuitton 完全赢了 ᄏᄏᄏᄏ

11. 头发有点卷真的很好看，华丽感她撑得住

12. 本来觉得一定是 CELINE，但看完全部之后觉得Louis Vuitton更赞

13. 最后那套彻底驾驭住了，传说级别

14. 我的口味是 CELINE

15. Louis Vuitton压倒性胜利吧？？ 超符合Lisa的形象

16. 整体平衡来看 CELINE比较显得精致漂亮，但Louis Vuitton的华丽风格她也撑得住

17. 靠身材全部驾驭，Louis Vuitton 的造型明明很难穿

18. CELINE就比较中规中矩，Louis Vuitton那种大胆华丽风格能驾驭的明星很少

19. 我看过的Louis Vuitton大使里，她真的是最优的。 老实说Louis Vuitton之前几乎都是把大使毁掉而已

20. 个人偏爱 CELINE，但 Lisa 穿Louis Vuitton更像公主，完全是她的菜

原文：https://theqoo.net/square/3935977164

