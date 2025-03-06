金玉彬做客《我家的熊孩子》和崔振赫被湊對！崔媽媽笑開懷：是我想要的幹練媳婦

曾演電影《惡女》及電視劇《小神的孩子們》等作品，以特殊題材和動作戲聞名的演員金玉彬，日前跨足綜藝擔任冒險求生綜藝《叢林飯2－祕魯飯》班底，前來同電視台的談話綜藝《我家的熊孩子》擔任特別MC宣傳，尚未婚的她被和崔振赫被湊對啦！

金玉彬透露自己兩個妹妹包括同為演員的蔡舒辰結婚後，剩下自己沒伴，會開始積極相親，但感受到並不容易後又放緩節奏。金玉彬表示自己的理想型是「被領導得體力很好的男人」，要能和她一起進行各種興趣活動的人，徐章焄便推薦崔振赫：「崔振赫這期間已經充分被伯母（指崔媽媽）引領了！需要有人管他，而且體力也正好，簡直是為你訂做的！」



崔媽媽笑開懷：「是我想要的幹練新抱（媳婦）呢！」還說：「要是有機會就見一面吧！」金玉彬笑著答應，但還沒完！



金玉彬再說了自己的對象條件是差3歲以內，金玉彬1987年1月生，崔振赫1986年2月生，剛好在這範圍內！徐章焄搓合得更積極了，甚至拿出每位MC都有的稿子說全部熊孩子只有崔振赫符合標準，申東燁加油添醋：「原來是把資料都提前先看過了啊？起雞皮疙瘩了！」金玉彬慌張否認但又被逗笑到不行啊～！



金玉彬談話中說和崔振赫從沒見過，也許兩人有機會可以先合作一檔戲！剛好動作戲都是兩人擅長的不是嗎？兩人也都兩度演過特殊劇種出名的OCN電視劇啊！*也或許《熊孩子》製作單位可以安排兩人正式相親？（*金玉彬演過《小神的孩子們》和《黑洞》，崔振赫則是《隧道》和《Rugal：無淚交鋒》）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞