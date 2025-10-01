金玉彬11月16日与圈外男士低调完婚！婚纱照曝光美翻

女演员金玉彬传来喜讯啦！经纪公司「Ghost Studio」今日（1日）正式对外宣布：「金玉彬演员将在11月16日与珍贵的缘分携手，步入婚姻殿堂。」

据韩媒称新郎不是演艺圈人士，婚礼将会在双方家人与亲友陪伴下，以非公开形式低调举行。 经纪公司也表示，希望大家给予祝福，「站在人生新起点的金玉彬，未来也会继续以演员身份展现好作品。」



消息公开的同时官方也放出了金玉彬的婚纱照。 照片中她身穿一袭纯白婚纱，气质高雅、颜值满分，完全就是仙女本人！



金玉彬2005年透过电影《阴声》（又译《女高怪谈4：声音》）出道，隔年主演电视剧《你好，上帝！》、《跨越彩虹》，成为备受瞩目的新星。 2009年更凭藉朴赞郁导演的电影《蝙蝠：血色情欲》打开国际知名度，不仅抱回西班牙锡切斯影展影后奖，还登上坎城影展红毯，实力备受肯定。之后她陆续主演《剑与花》、《宥娜的街》、《阿斯达年代记》、《恋爱大战》，以及电影《高地战》、《少数意见》、《恶女》、《一场春梦》等，戏路广泛，演技实力不容小觑。 近期她也跨足综艺节目，参与SBS《丛林饭2》固定班底。

如今传来结婚喜讯，粉丝们纷纷送上祝福，期待她婚后依旧带来更多精彩作品！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻