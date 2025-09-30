《暴君的厨师》画下完美Ending！不少观众纷纷敲碗第二季，润娥＆李彩玟谈第二季可能性

《暴君的厨师》延志永（润娥 饰）和李献（李彩玟 饰）克服危机在现代重逢，也因此有不少观众都期待会有第二季！

最后一集中，延志永（润娥 饰）受伤后从现代医院醒来，被西餐厅选爲主厨，利用《望云录》的烹饪方法改编菜单。与御膳房的熟手们重逢的她，还和再次与来到现代的李献（李彩玟 饰）相遇，以拥抱和亲吻完成爱情的结局。



但...观众们之间也出现李献如何来到现代的具体说明不足而感到有点遗憾，虽然是大圆满结局，但是留下开放的结局余韵。对於结局，润娥也说：「我很满意，这不就是所有人都梦想的结局吗？」对於第二季制作的可能性？润娥则回答：「第二季还没有听说过，但如果故事继续下去，所有演员都能再次合作的话，我想尝试一下。」



李彩玟在采访中也透露对《暴君的厨师》第二季的想法，李彩玟表示：「看到说『不拍第二季吗？』觉得很有趣，我也有想过『如果出演第二季会怎样呢？』甚至想过李献在现代适应吗？虽然有过这种想法，但我认为李献在古装剧中结束会更好。」已经有许多网友在幻想「李献现代生活适应记」，要不然可以拍个番外篇让观众们看一下嘛 XD



