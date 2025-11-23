【韓網熱門】超人氣網路小說《上男子》真人化敲定朴正民！韓網吵翻天：演技超絕vs形象不符

演員朴正民確定主演電視劇版的《上男子》（《상남자》）。

據韓媒《mydaily》獨家報導，朴正民將在劇中飾演核心角色「韓惟賢」，正式挑戰這部輪迴題材的人生逆轉劇。 韓惟賢在「回到過去」之前，是個視成功至上為人生目標的男人，人生只追求往上爬。 但他在付出巨大代價後才明白，這樣的結果既悲慘又空虛。 重生後的他決定改變人生方向，轉而全力支持那些因各種理由無法發光的人，成為能幫助他人實現潛力的「影子助力者」。



《上男子》描述一名普通上班族一路爬到企業 CEO 卻在野心中失去所有，最終回到年輕時準備重考入職面試的時期，決心重啟人生、彌補後悔。 題材結合職場、輪迴、成長與大男主逆襲，頗受期待。



本劇由以 Disney+《照明商店》完成導演出道的演員金熙元執導。 該劇原作為作家金太弓的同名網路小說，2020年改編成網路漫畫後大爆紅，以細緻畫風與節奏感累積大量粉絲，全球累計觀看突破4.7億次，人氣相當驚人。

該劇由 Studio N 製作，預計明年正式開拍。

韓國網友評論：

1. 哇，超適合的！

2. 社長加油工作，支持你！（PS：除了演員身分之外，朴正民還是一家出版社社長）

3. 原作很有趣，不知道朴正民會不會適合，但他的演技一定沒問題

4. 已經覺得好看了，朴正民跟金熙元導演合作，太棒了！

5. 跟我想像的形象有點不同，但演技應該很棒，劇名一定要改！

6. 世界上最會好好利用休息時間的人ᄏᄏ

7. 其實我很希望他能演個浪漫劇啦~

8. 我是原作粉，不喜歡朴正民來演，覺得韓惟賢這個角色不是這樣，朴正民特有的那種不耐煩的演技和角色完全不搭

9. 他才不是只靠不耐煩的演技建立作品集啦，原作粉絲就這樣挑毛病太誇張了

10. 哇，這部網漫真的超好看！書名雖然有點生硬，但很精彩！韓惟賢感覺很乾淨整潔，跟原作有點不同，但演技好應該沒問題

11. 原作形象哪裡像啊ᄏᄏ明明是又帥又暖的角色，結果選朴正民ᄏᄏ

12. 畫都是畫得帥啦，不過這部作品其實不需要角色一定超帥啊ᄏᄏ

13. 國內有演得好又年齡符合、長得像插畫那樣的演員嗎

14. 角色也不需要特別帥，但除了外貌之外也不太適合... 感覺更靈活、敏捷的形象可能更對味ᅮ

15. 嗯... 跟我想像的形象有點不太搭

16. 有些人根本沒看到演技就先批評卡司，還假惺惺地說認可，倒不如直接說「我就是不喜歡」還比較坦白

17. 主角設定本來就超帥，是女性角色都會喜歡的那種帥哥，還有利用這點的劇情，但朴正民好像不太對味

18. 網漫男主都很帥，但在這類劇情片裡，外貌真的那麼重要嗎？

19. 應該會很好看！！期待中！！！！！

20. 那些留言不是單純不喜歡，而是先入為主。 大家都沒看到朴正民演要如何詮釋韓惟賢，卻先說出了「不喜歡」

原文：https://theqoo.net/square/4000425111

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞