《MOVING 异能》《我的玩美秘书》金度勋生日来台湾！台中见《单身即地狱》好友文世勋

连续演出《MOVING 异能／超异能族》、《7人的逃脱》、《我的玩美秘书》等剧打开知名度的金度勋，昨（29）日竟发文透露来到台湾游玩，还是比起台北和高雄较冷门的台中，也和曾演出《单身即地狱》的好友文世勋见面。

照片可见金度勋和友人一同搭机来台，在台中勤美诚品绿园道、草悟道晃晃、游玩，买了束花又喝了手摇，在英才福德庙前、英才路上拍照，逛了诚品，还到了好友文世勋在台中开设的烧肉店「BAY KOREAN BBQ CLUB」享用餐点。他在餐桌前拿的机票和韩国护照，应是店家给的邀请函与菜单。贴文底下不少台湾网友留言欢迎。



文世勋原本就是厨师兼餐饮企业家，2021年参与恋综《单身即地狱》第一季打开知名度，节目上一直被困在地狱岛做饭颇有话题。虽不知金度勋和他是如何牵线，但两人是称兄道弟的好友。金度勋本月15日生日时，文世勋曾秀出两人照片写下「多么祝福生日快乐，我的弟弟」，从金度勋手上的花推测，金度勋应是生日期间来台游玩并见见好友。金度勋的贴文滑到最后还有粉丝送的卡片、品牌和公司送的蛋糕，应是集合发出来感谢大家对他生日的祝福。



金度勋此次发文，文世勋也转发在限时动态，还在下方留言「知道我多喜欢花吗」，或许金度勋的花是送文世勋的开店礼？文世勋也不忘tag自己的店宣传宣传XD。



顺带一提，金度勋与金裕贞、金永大主演的漫改剧‎《亲爱的X》正展开宣传，将在11月播出。

