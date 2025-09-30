呂珍九出道20年巡迴見面會 重溫牛肉麵小籠包回憶

出道滿20年的韓國演員呂珍九，近日展開海外巡迴見面會，久違再訪台灣。他透露與台灣的緣分很深，曾在2016年擔任台灣觀光局宣傳大使，拍攝微電影《噗通噗通台灣》，走訪墾丁、台南、澎湖等地，至今仍清楚記得旅途中留下的各種印象。他笑說台灣食物非常合胃口，牛肉麵、小籠包、夜市小吃，以及芒果冰、鳳梨酥都是難忘的滋味。雖然拍攝過程也曾遇上大雨、臨時改搭火車的辛苦狀況，但都成為珍貴的回憶。

回顧演藝之路，呂珍九從《擁抱太陽的月亮》的純真少年，一路演到《怪物》的刑警，再到電影《亡命機劫》挑戰反派。他直言最大突破，是必須壓制數十名對手時展現威懾力，但也不希望把角色的惡行合理化，因此在分寸拿捏上花了不少心思。談到未來，他希望能挑戰溫馨家庭劇或貼近日常的作品，展現不同的一面。



他笑稱「當有人問起我的作品，才意識到時間真的過得很快」，這些時刻讓他感受到自己真的長大了，也再次提醒自己要一步一步踏實走下去。其實在20歲時，他便給自己定下「用10年全心全意走演員路」的目標，也因此一路沒有停下腳步。雖然曾懷疑過是否該休息，但正因觀眾和作品的喜愛，讓他更有責任感與期待。



除了戲劇，呂珍九也透過綜藝《帶著輪子的家》、《大脫逃》展現真實模樣。他坦言過去會覺得害怕暴露「真實的自己」，但如今隨著人生經驗累積，反而期待能用更多樣貌與觀眾見面。即將在見面會與海外粉絲相聚，他笑說真正讓他緊張的不是唱歌或跳舞，而是台下粉絲的注視，「但只要和大家對上眼，那份幸福就會瞬間湧上來」，期待與粉絲共度特別時光。



呂珍九「2025 YEO JIN GOO SPECIAL FANMEETING in TAIPEI」將於10月12日（日）在台北西門町WESTAR舉行，票價為新台幣4880元、3880元（全坐席）以及身障席2440元，門票已在年代售票熱賣中，福利則可抽一對一合照/團體合照/簽名海報/海報/小卡/ Hi touch/拍立得/簽名拍立得，更多詳情可洽主辦單位官方社群專頁。

