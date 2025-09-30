吕珍九出道20年巡回见面会 重温牛肉面小笼包回忆

出道满20年的韩国演员吕珍九，近日展开海外巡回见面会，久违再访台湾。他透露与台湾的缘分很深，曾在2016年担任台湾观光局宣传大使，拍摄微电影《噗通噗通台湾》，走访垦丁、台南、澎湖等地，至今仍清楚记得旅途中留下的各种印象。他笑说台湾食物非常合胃口，牛肉面、小笼包、夜市小吃，以及芒果冰、凤梨酥都是难忘的滋味。虽然拍摄过程也曾遇上大雨、临时改搭火车的辛苦状况，但都成为珍贵的回忆。

回顾演艺之路，吕珍九从《拥抱太阳的月亮》的纯真少年，一路演到《怪物》的刑警，再到电影《亡命机劫》挑战反派。他直言最大突破，是必须压制数十名对手时展现威慑力，但也不希望把角色的恶行合理化，因此在分寸拿捏上花了不少心思。谈到未来，他希望能挑战温馨家庭剧或贴近日常的作品，展现不同的一面。



他笑称「当有人问起我的作品，才意识到时间真的过得很快」，这些时刻让他感受到自己真的长大了，也再次提醒自己要一步一步踏实走下去。其实在20岁时，他便给自己定下「用10年全心全意走演员路」的目标，也因此一路没有停下脚步。虽然曾怀疑过是否该休息，但正因观众和作品的喜爱，让他更有责任感与期待。



除了戏剧，吕珍九也透过综艺《带著轮子的家》、《大脱逃》展现真实模样。他坦言过去会觉得害怕暴露「真实的自己」，但如今随著人生经验累积，反而期待能用更多样貌与观众见面。即将在见面会与海外粉丝相聚，他笑说真正让他紧张的不是唱歌或跳舞，而是台下粉丝的注视，「但只要和大家对上眼，那份幸福就会瞬间涌上来」，期待与粉丝共度特别时光。



吕珍九「2025 YEO JIN GOO SPECIAL FANMEETING in TAIPEI」将於10月12日（日）在台北西门町WESTAR举行，票价为新台币4880元、3880元（全坐席）以及身障席2440元，门票已在年代售票热卖中，福利则可抽一对一合照/团体合照/签名海报/海报/小卡/ Hi touch/拍立得/签名拍立得，更多详情可洽主办单位官方社群专页。

