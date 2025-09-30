【韩网热门】金秀贤兵役期间写给「正牌女友」信件公开，to金赛纶「我想你」只是普通随笔！网惊愕：其实是劈腿、渔场管理？

金秀贤代理律师今日发布长文，对金秀贤与金赛纶的关系进行梳理，用证据强调两人并未在女方未成年时期交往。

该律师称，金秀贤从2016年至2019年春季有一名女友，期间於2018年1月至2019年7月服兵役，给女友写了150封日记形式的信，趁休假外出时亲自带给女友，女友则直接在信上书写回复。



信件温度差

律师认为，金秀贤写给真正女友的信「真诚自然地反映了当时的内心与情境」，而写给金赛纶的信只是「给熟人的随笔」。 例如，金秀贤在2018年7月30日的日记中写道：「明年此时，我一定会和她去旅行。 那些全新的、以前从未尝试过的事，我都要和她一起去做。 我们要走得更远、更久、一直走下去。 彼此无比珍惜与相爱，有时也会争吵、和好、闹别扭——有太多想要一起体验的事情。」同一年8月3日的日记中写道：「虽然每天在部队里都会感到失落，但有一点很明确，比起入伍前，现在的我对她更好...... 一直思念著她、想见到她。 能够让她感到愉悦和幸福，让我非常感激。 我也在不断反省。 每天都很感谢她愿意等我。」

之前媒体公开了金秀贤2018年6月9日写给金赛纶的明信片，其中提到「我想你」，但同一天他写给真正女友的信里则明确写道「我爱你，今天也一样」。 律师认为，金秀贤写给金赛纶的信件「不是恋人之间的书信，更接近於记录军中日常、觉悟，以及退伍后的计划与抱负的随笔」; 至於「想见你」的表述，则是军人写给熟人信件中最常见的普通用语，根据前后文来看是表达对休假的渴望。 金秀贤在服兵役期间，常常透过写信给熟人来确认自己与外界的连结，寄给故人的信件也是其中一环。



金赛纶交往时间线

该律师表示，金秀贤是在金赛纶成年之后的2019年下半年开始与之交往，证据是2019年11月1日的明信片里提到「以后会经常唠叨你、关心你」「即便争吵也会先道歉认输」，这些都是常见於刚开始交往的情侣之间的约定。

两人的合照也都是拍摄於2019年12月14日至2020年1月22日，这时金赛纶已经读大学。 虽然金赛纶曾於2024年3月对朋友说「从2015年到2021年交往」，但目前为止没有发现任何关於「国中时期交往」的证据。

律师认为，金秀贤服兵役期间寄给金赛纶的唯一一封信，并不能作为交往的证据，而是属於当时金秀贤写给周围熟人的一般性文字。 综合已公开的照片与明信片来看，可以确定实际的交往时期是在女方成年之后。



韩国网友评论：

1. 所以这是承认劈腿？

2. 观感更差了...

3. 明明有女友，却给未成年写信说「我想你」，更让人反胃吧

4. 已经有女友的状态下，不仅给未成年人写那样的信，还偶尔叫她过来煮饭，却主张是成年之后才交往？ 啊，是哦... kkk不多说了

5. 诶？ 没交往却写信说「我想你」，这不就是渔场管理、玩弄感情吗？

6. 是把人当傻瓜吗？ 难道以为大家会这样想：「啊，原来有女友啊，那就不是跟未成年交往了」？ 大家只会觉得「明明有女友怎能能对小孩那样？」

7. 根据他寄给真正女友的信来看，金赛纶未成年时确实没有在一起

8. 更加觉得赛纶可怜了，只有她一个人是真心的

9. 金秀贤生日=金赛纶忌日，这是事实

10. 有些人是不懂社会生活吗kk要不要给公司同事写同样内容的信试试看呢？

11. 如果你的侄女还是国中生，却收到有女友的军人寄来的手写信，你会觉得「啊~原来有这么亲近的军人舅舅啊~」然后就算了吗？ 如果你的回答是「会」，我建议你立刻去精神病院做个检查

12. 谁说自己老婆或未成年女儿收到军中熟人的这种信件没问题... 而且，认为只要在成年的时间点开始交往就没问题，这种想法很危险。 所有事情即便法律上没问题，也不代表可以理直气壮或看得美好，法律只是最基本的保护措施而已。

13. 究竟为什么要发这种新闻报导呢？

14. 够了，形象已经无法挽回了

15. 真是腻了，连形象坠落的艺人都要看吗？ 替代演员多得是。

