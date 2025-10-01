i-dle 舒華曬照翻車？「1849刺青」被認出是穗珍，網友兩派吵翻

人氣女團 i-dle的台灣葉舒華最近在社群平台上傳的幾張日常照，竟意外引發熱烈討論。

日前舒華更新動態，只寫下「日常」簡短語句，並放上多張休息時間的隨拍照，本來就是很平常的更新，沒想到最後一張卻掀起爭議——照片中出現了一隻手，上面清楚可見「1849」的刺青。 敏銳的粉絲立刻發現這正是退隊的前成員徐穗珍身上同款的刺青，瞬間引爆話題。



穗珍2018年隨i-dle出道，但2021年捲入校園霸凌爭議後，先是暫停活動，最後退出團體，之後合約也解除。 直到2023年11月，她才以個人歌手身分復出。 由於当时爭議鬧得沸沸揚揚，因此舒華如今公開PO出疑似與她有關的照片，才會引起網友兩極反應。



不少粉絲替舒華說話，認為：「也可能是舊照吧」、「或許只是無心被拍到」、「這不至於罵到那麼嚴重吧」。 還有人覺得，畢竟曾經一起活動多年，私下保持聯絡也很合理。但反對聲浪也不小，有人批評：「不需要這樣高調展示吧」、「太沒分寸了」、「穗珍又不是因為好事退團，公開放這樣的照片難免被罵。」質疑舒華應該更謹慎，避免再度牽扯敏感話題。

眼看粉絲圈持續拉扯，這場「舒華曬照疑似牽出穗珍」風波，恐怕還會燒一陣子。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞